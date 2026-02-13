Η Marseaux πήρε το «χρυσό» εισιτήριο για τον εθνικό τελικό της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Για τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision και την εμφάνισή της μίλησε η Marseaux στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

Η καλλιτέχνιδα, πήρε μέρος στον πρώτο σκέλος του διαγωνισμού με το τραγούδι «Χάνομαι» το οποίο κέρδισε την εμπιστοσύνη του κοινού και το εισιτήριο για τον εθνικό τελικό, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Στις δηλώσεις που προβλήθηκαν στον αέρα της εκπομπής την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, η Marseaux αναφέρθηκε στο άγχος της, στο ατύχημα που είχε πριν από την εμφάνισή της στη σκηνή, ενώ σχολίασε και την εμφάνιση του Akyla, ενός από τα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Eurovision: Όσα δήλωσε η Marseaux

Η Marseaux, λίγη ώρα πριν ανέβει στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού χτύπησε το κεφάλι της στον νεροχύτη με αποτέλεσμα ένα καρούμπαλο. Η ίδια το διακωμώδησε και κατάφερε να ερμηνεύσει το κομμάτι της: «Δεν πονάω, τώρα είμαι μια χαρά, καλά είμαι. Απλά κοπάνησα το κεφάλι μου. Δεν ξέρω αν με μάτιασαν. Φοράω και ματάκι».

Όσον αφορά το άγχος της και τη στήριξη που έχει από κοντινά της πρόσωπα ανέφερε: «Είχα πάρα πολύ άγχος στη σκηνή. Οι φίλοι μου πάντα έρχονται να με στηρίξουν, τους αγαπώ πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ η ενέργεια του κόσμου που ήταν από κάτω. Ήταν φανταστικοί, όλοι χειροκροτούσαν, ήταν πάρα πολύ θερμοί. Έχω λάβει πάρα πολύ ωραία σχόλια. Είχα άγχος, αλλά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα».

Για τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους πρόσθεσε: «Άκουσα εκπληκτικές φωνές, που είμαι σίγουρη ότι θα τις ακούσουμε και στον δεύτερο ημιτελικό. Όποιος πάει πιστεύω πως το αξίζει, από την καρδιά μου».

Σε δεύτερο χρόνο όταν ρωτήθηκε για τον Akyla, ο οποίος έχει κερδίσει τις εντυπώσεις του κοινού με το τραγούδι «Ferto», η τραγουδίστρια δήλωσε: «Δεν με άγχωνε. Εγώ ένιωθα ότι ήθελα να πάω εκεί και να κάνω το δικό μου κομμάτι και αυτό που έχω φτιάξει και δεν σκεφτόμουν τίποτα. Νομίζω ότι του αξίζει κιόλας, γιατί είναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης, υπερταλαντούχος και είναι αρκετά χρόνια που δεν έχει αναγνωριστεί».

