Σε τροποποίηση και συμπλήρωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης στη Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προχώρησε η ΑΑΔΕ, με στόχο την αποσαφήνιση των δικαιωμάτων συμμετοχής των υπαλλήλων στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης.

Με τη συμπληρωματική πράξη διευκρινίζεται ποιοι υπάλληλοι της Αρχής δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οργανισμού της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα, προσδιορίζονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι υπαλλήλων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τη Διεύθυνση Προγραμματισμού Ελέγχων Οικονομικού Εγκλήματος, τις Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων, τις Μονάδες Ειδικών Τελωνειακών Ελέγχων και τις Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων, με αναφορά στις απαιτούμενες προϋποθέσεις διορισμού και στις δυνατότητες κάλυψης θέσεων Υποδιευθυντών, όπου αυτές προβλέπονται.

Παράλληλα, παρέχεται ειδική δυνατότητα στους υποψηφίους κατηγορίας ΤΕ που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της αρχικής πρόσκλησης να καταθέσουν εκ νέου μόνο την αίτηση υποψηφιότητάς τους. Η υποβολή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της συμπληρωματικής πρόσκλησης στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ. Όπως προβλέπεται, η προθεσμία ξεκινά στις 16 Φεβρουαρίου 2026 και λήγει στις 2 Μαρτίου 2026.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα, η αίτηση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του υποψηφίου και να έχει προηγηθεί η σάρωσή της μέσω σαρωτή πριν από την ηλεκτρονική αποστολή. Την ίδια στιγμή, διευκρινίζεται ότι όλες οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού της ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που έχει αποσταλεί, εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

Η Αρχή επισημαίνει ακόμη ότι για τους λοιπούς υποψηφίους, πλην εκείνων της κατηγορίας ΤΕ στους οποίους απευθύνεται η συμπληρωματική ρύθμιση, οι θέσεις που έχουν δηλωθεί παραμένουν ως έχουν και δεν παρέχεται δυνατότητα τροποποίησης της προτίμησης. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η συμπληρωματική πράξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχικής πρόσκλησης, αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και ακολούθως δημοσιεύεται στον επίσημο ιστότοπο της ΑΑΔΕ, ενώ οι υπηρεσίες καλούνται να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους υπαλλήλους τους.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αρχικής πρόσκλησης, ενώ κατά τα λοιπά εξακολουθούν να εφαρμόζονται πλήρως οι όροι της, η οποία παραμένει σε ισχύ.