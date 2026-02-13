Η παράταση δόθηκε ώστε η μετάβαση στο νέο ψηφιακό τρόπο λειτουργίας να γίνει ομαλά, χωρίς προβλήματα στην είσπραξη των εσόδων.

Παράταση έως τις 30 Απριλίου 2026 δίνεται στην εφαρμογή της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη βεβαίωση εσόδων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση μεταθέτει χρονικά την υποχρέωση του ΕΛΓΟ – Δήμητρα να εκδίδει και να αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση τους τίτλους βεβαίωσης εσόδων και τα σχετικά έγγραφα, καθώς ο Οργανισμός χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσει την τεχνική προετοιμασία του νέου συστήματος.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η παράταση δόθηκε ώστε η μετάβαση στο νέο ψηφιακό τρόπο λειτουργίας να γίνει ομαλά, χωρίς προβλήματα στην είσπραξη των εσόδων. Διευκρινίζεται επίσης ότι η ρύθμιση δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ψηφιοποίησης και απλούστευσης των φορολογικών διαδικασιών.

Για παράδειγμα, αν ο ΕΛΓΟ – Δήμητρα έπρεπε από τις αρχές του 2026 να στέλνει ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση στοιχεία για οφειλές παραγωγών ή επιχειρήσεων, με τη νέα απόφαση αυτό μπορεί να συνεχίσει να γίνεται με το παλιό σύστημα έως τις 30 Απριλίου 2026, χωρίς να υπάρξουν κυρώσεις ή προβλήματα. Σε μια άλλη περίπτωση, αν εκδίδεται βεβαίωση εσόδου που αφορά επιστροφή ή διόρθωση ήδη καταγεγραμμένου ποσού, ο Οργανισμός δεν υποχρεούται ακόμη να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, κερδίζοντας χρόνο για να ολοκληρώσει τις απαραίτητες τεχνικές δοκιμές.

Αντίστοιχα, για τους αγρότες και τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα, η παράταση σημαίνει ότι δεν αλλάζει άμεσα η διαδικασία που γνωρίζουν, καθώς το νέο ψηφιακό σύστημα θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τον Μάιο του 2026, όταν θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει χωρίς καθυστερήσεις.