Αλλαγές στη διαδικασία υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες προβλέπει απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Με τη νέα ρύθμιση, η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας οχημάτων να γίνεται ταχύτερα, καθώς πλέον δεν θα περιορίζεται μόνο στο τελωνείο της τοπικής αρμοδιότητας. Για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων, τα σχετικά παραστατικά που θα υποβληθούν έως τις 15 Μαΐου 2026 θα μπορούν να εξετάζονται από οποιαδήποτε Τελωνειακή Περιφέρεια της χώρας.

Στόχος της απόφασης είναι να μειωθούν οι καθυστερήσεις και να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την επιβολή και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, μέσα από καλύτερη κατανομή του φόρτου εργασίας στα τελωνεία. Η νέα διαδικασία εφαρμόζεται και σε υποθέσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, εφόσον τα παραστατικά έχουν κατατεθεί πριν από την έναρξη ισχύος της απόφασης.

Για παράδειγμα, ένας πολίτης που εισάγει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από χώρα της ΕΕ και καταθέτει τα δικαιολογητικά για το τέλος ταξινόμησης έως τις 15 Μαΐου 2026 δεν θα χρειάζεται πλέον να περιμένει αποκλειστικά το τελωνείο της περιοχής του. Ο φάκελός του θα μπορεί να εξεταστεί από οποιαδήποτε Τελωνειακή Περιφέρεια, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα ο υπολογισμός του φόρου.

Αντίστοιχα, μια επιχείρηση που εισάγει μοτοσικλέτες και έχει ήδη υποβάλει παραστατικά πριν από τη δημοσίευση της απόφασης, θα επωφεληθεί επίσης από τη νέα ρύθμιση. Ακόμη και αν το αρμόδιο τοπικό τελωνείο έχει μεγάλο φόρτο εργασίας, η υπόθεση μπορεί να διεκπεραιωθεί από άλλο τελωνείο, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και επιταχύνοντας την ταξινόμηση των οχημάτων.