Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τη χορήγηση απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), σηματοδοτώντας μια ουσιαστική απλοποίηση της σχετικής διαδικασίας.

Η εφαρμογή αλλάζει ριζικά τον τρόπο υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων, καθώς αντλεί αυτόματα τις απαραίτητες πληροφορίες από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-ΕΦΚΑ για τα άτομα που αξιολογούνται από αυτά. Με τον τρόπο αυτό καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας σημαντικά τους πολίτες.

Η υποβολή του αιτήματος πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, ακολουθώντας τη διαδρομή myAADE, Εφαρμογές, Δημοφιλείς Εφαρμογές και στη συνέχεια myCAR. Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί είτε από τον ίδιο τον φορολογούμενο δικαιούχο με αναπηρία είτε, στην περίπτωση ανήλικου ατόμου με αναπηρία, από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται η δήλωση της σχετικής σχέσης στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, καθώς και η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ του ατόμου με αναπηρία.

Κατά την υποβολή του αιτήματος, το σύστημα εμφανίζει τα επιβατικά ΙΧ για τα οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής και ο δικαιούχος επιλέγει ένα από αυτά. Δικαίωμα υποβολής μέσω της νέας εφαρμογής έχουν οι πολίτες για τους οποίους έχουν εκδοθεί ψηφιοποιημένες Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ) από τα ΚΕΠΑ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2022 και μετά. Οι απαλλαγές ισχύουν από την έναρξη ισχύος της ΓΑΠΑ έως και την ενδεχόμενη λήξη της, συμπεριλαμβανομένων τόσο του έτους έναρξης όσο και του έτους λήξης, εφόσον αυτή προβλέπεται.

Για τις περιπτώσεις ΓΑΠΑ που δεν είναι ψηφιοποιημένες από τον e-ΕΦΚΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αίτημά τους ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στη ψηφιακή πύλη myAADE, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την απόφαση Α.1003/2025, και επιλέγοντας τη ΔΟΥ ή το ΚΕΦΟΔΕ που είναι αρμόδιο για τη φορολογία εισοδήματος του δικαιούχου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ μέσω του my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00, είτε ψηφιακά όλο το 24ωρο, επιλέγοντας τη διαδρομή Θέματα Οχημάτων, Απαλλαγές, Προϋποθέσεις και Χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας.