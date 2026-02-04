Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στο υψηλό ημέρας, στις 2.407,07 μονάδες, με κέρδη 1,56%.

Θετικό πρόσημο διατήρησε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών με την αγορά να καταγράφει νέα ισχυρή άνοδο και τον Γενικό Δείκτη να κατακτά το ορόσημο των 2.400 μονάδων για πρώτη φορά μετά το 2009.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στο υψηλό ημέρας, στις 2.407,07 μονάδες, με κέρδη 1,56%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 398,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 65,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ ο όγκος ανήλθε στα 56,4 εκατ. τεμάχια.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι βασικοί δείκτες, με τον τραπεζικό δείκτη να ενισχύεται κατά 1,32% στις 2.859,37 μονάδες, τον FTSE 25 να σημειώνει άνοδο 1,61% στις 6.153,73 μονάδες και τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης να ακολουθεί με πιο ήπια κέρδη 0,9% στις 2.884,83 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Lamda Development ξεχώρισε ως ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ημέρας, καταγράφοντας άνοδο 6,3% στα 7,44 ευρώ με συναλλαγές 8,2 εκατ. ευρώ, ενώ ισχυρά κέρδη σημείωσαν και η Optima Bank με +5,3% στα 9,53 ευρώ και η ΕΛΧΑ με +4,91% στα 4,91 ευρώ. Σημαντική συμβολή στην άνοδο του Γενικού Δείκτη είχε και η Coca-Cola HBC, η οποία ενισχύθηκε κατά 3,61% στα 48,80 ευρώ.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Eurobank έκλεισε με κέρδη 2,15% στα 4,27 ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς με +2,05% στα 8,98 ευρώ, ενώ η Alpha Bank συνέχισε το ανοδικό της σερί με άνοδο 1,26% στα 4,46 ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα, παρά τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας στα 57,3 εκατ. ευρώ, παρέμεινε αμετάβλητη στα 15,71 ευρώ. Συνολικά, ο τραπεζικός κλάδος συγκέντρωσε συναλλαγές άνω των 210 εκατ. ευρώ, απορροφώντας σχεδόν τον μισό ημερήσιο τζίρο.

Στα υπόλοιπα blue chips, ανοδικά κινήθηκαν η Helleniq Energy με +2,57% στα 9,37 ευρώ, η Βιοχάλκο με +2,45% στα 13,40 ευρώ, η Motor Oil με +2,39% στα 35,94 ευρώ και ο ΟΠΑΠ με +2,09% στα 18,04 ευρώ. Η Metlen κατέγραψε μικρή άνοδο 0,58% στα 44,94 ευρώ, με τζίρο 22,3 εκατ. ευρώ, μετά την επιβεβαίωση της θετικής στάσης της Morgan Stanley. Θετικά έκλεισαν επίσης η ΔΕΗ στα 20,48 ευρώ με +1,89%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 34,74 ευρώ με +1,58% και η Jumbo στα 26,26 ευρώ με άνοδο 1,63%

Πτωτικά κινήθηκαν ελάχιστοι τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με την Aktor να υποχωρεί κατά 0,93% και την Τιτάν να ξεχωρίζει αρνητικά με απώλειες 3,87% στα 54,6 ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, θετική εικόνα παρουσίασαν η Intracom με +2,7%, η Noval με +2,15%, η Intralot με +1,58% και αυξημένο τζίρο 6,9 εκατ. ευρώ, καθώς και η Qualco με +1,62%. Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν η ΑΒΑΞ με -1,7% και η Austriacard με -0,8%.

Στη χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση, έντονα ανοδικά κινήθηκαν η Centric με +6,6%, η Εβροφάρμα με +6,3% και η Αλουμύλ με +5,3%, ενώ στον αντίποδα ισχυρές απώλειες κατέγραψαν η ΥΚΝΟΤ με -7,55%, η Real Consulting με -4,39% και ο Παπουτσάνης με -3,4%.