Έναν χρόνο παρουσίας στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπληρώνει η Alter Ego Media, με την αποτίμηση της πρώτης αυτής χρονιάς να καταγράφεται ως καθοριστική τόσο για τον ίδιο τον Όμιλο όσο και για τον ευρύτερο κλάδο των media.

Η δημόσια εγγραφή της Alter Ego Media αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς ήταν η πρώτη εισαγωγή εταιρείας media στο Χρηματιστήριο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, ενώ ταυτόχρονα αναδείχθηκε στην πιο επιτυχημένη δημόσια προσφορά της μεταμνημονιακής περιόδου. Η υπερκάλυψη που προσέγγισε τις δώδεκα φορές ανέδειξε από την πρώτη στιγμή το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και έθεσε τις βάσεις για τη μετέπειτα πορεία της μετοχής.

Κατά τους πρώτους δώδεκα μήνες διαπραγμάτευσης, η μετοχή της Alter Ego Media κατέγραψε ισχυρή ανοδική πορεία, σημειώνοντας άνοδο περίπου 50% σε σχέση με την τιμή εισαγωγής της. Από τα 4 ευρώ, κινήθηκε στα επίπεδα των 6 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στο επιχειρηματικό σχέδιο και τα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας. Η εικόνα αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω από τη διανομή μερίσματος εντός του 2025, εξέλιξη που υπογράμμισε την έμφαση της διοίκησης στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Η θετική χρηματιστηριακή πορεία άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη της μετοχής σε βασικούς δείκτες, όπως ο Γενικός Δείκτης και ο FTSE/ATHEX Mid Cap, τοποθετώντας την Alter Ego Media στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μεγάλων θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η απόφαση της διοίκησης να προχωρήσει σε διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή νωρίτερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, σε συνδυασμό με τη θέσπιση τριετούς προγράμματος scrip dividend έως 30 εκατ. ευρώ. Η ανταπόκριση των μετόχων υπήρξε ιδιαίτερα θετική, καθώς το 85% του διανεμηθέντος μερίσματος επανεπενδύθηκε σε μετοχές, ενισχύοντας την κεφαλαιακή βάση του Ομίλου. Παράλληλα, το μετοχολόγιο της εταιρείας αποτυπώνει πλέον αυξημένη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι κατέχουν περίπου το 10% του μετοχικού κεφαλαίου.

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό πρόγραμμα της Alter Ego Media, με το 75% των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το IPO να έχει ήδη αξιοποιηθεί. Η εξαγορά των Newsit και Tlife ενίσχυσε καθοριστικά την ψηφιακή παρουσία του Ομίλου, εδραιώνοντάς τον στην κορυφή του εγχώριου media landscape. Παράλληλα, η είσοδος στο Live Entertainment μέσω της συμμετοχής στη Stages Network σηματοδότησε μια στρατηγική διαφοροποίηση, προσφέροντας πρόσβαση σε νέο κοινό και ανοίγοντας τον δρόμο για συνέργειες σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα, που αξιοποιεί ιστορικές θεατρικές σκηνές και πολυχώρους.

Στρατηγικός πυρήνας της Alter Ego Media παραμένει το δίπτυχο Media και Entertainment, σε ένα περιβάλλον όπου τα όρια ανάμεσα στην ενημέρωση, την τεχνολογία και τον πολιτισμό γίνονται ολοένα και πιο ρευστά. Ο Όμιλος έχει διαμορφώσει ένα πολυδιάστατο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο εκτείνεται από τη γραμμική τηλεόραση και το streaming έως το ψηφιακό publishing, τη δημιουργία περιεχομένου και τις ζωντανές εμπειρίες. Σήμερα, η δραστηριότητά του στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Broadcasting, Publishing, Content Creation και Live Entertainment, τομείς που λειτουργούν συμπληρωματικά και ενισχύουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του.

Η εικόνα της Alter Ego Media στην αγορά έχει μεταβληθεί ουσιαστικά σε σχέση με την προ-IPO εποχή. Από έναν Όμιλο που αξιολογούνταν κυρίως με βάση το ιστορικό και το κύρος των εμβληματικών του τίτλων, έχει εξελιχθεί σε έναν ενιαίο οργανισμό με σαφή στρατηγική, διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και ξεκάθαρο επενδυτικό πλάνο. Η αγορά αναγνωρίζει πλέον μια εταιρεία μεγαλύτερη από το άθροισμα των επιμέρους media brands της, με δομημένη προοπτική ανάπτυξης.

Η εισαγωγή της Alter Ego Media στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν αποτελεί απλώς ένα επιχειρηματικό ορόσημο, αλλά μια εξέλιξη με ευρύτερο αποτύπωμα στον κλάδο των media. Με έμφαση στη διαφάνεια, τη βιωσιμότητα και τη θεσμική λειτουργία, ο Όμιλος ενισχύει την ανεξαρτησία του, υλοποιώντας το όραμα του ιδρυτή του, Βαγγέλη Μαρινάκη. Όπως ο ίδιος είχε τονίσει κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής, το διακύβευμα υπερβαίνει την οικονομική ανάπτυξη: αφορά την αλλαγή της σχέσης εμπιστοσύνης του πολίτη με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μέσα από μια δημοσιογραφία που λογοδοτεί στην κοινωνία και υπερασπίζεται τις αρχές της διαφάνειας, της ελευθερίας, της Δημοκρατίας και του πλουραλισμού.