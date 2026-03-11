Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.183,44 μονάδες καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,21%.

Με μικρά κέρδη έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.183,44 μονάδες καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,21%. Ο τζίρος ανήλθε στα 208,9 εκατ. ευρώ, έναντι 327,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη συνεδρίαση. Από το σύνολο των συναλλαγών, τα 17,11 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν μέσω 15 πακέτων, μεταξύ των οποίων συναλλαγές σε Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς και ΔΕΗ. Συνολικά, στο ταμπλό 83 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 45 που υποχώρησαν, ενώ 74 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε στις 5.555,22 μονάδες με άνοδο 0,22%. Πιο δυναμική ήταν η εικόνα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τον FTSEM να ενισχύεται κατά 1,16% στις 2.664,54 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης τερμάτισε στις 2.449,72 μονάδες με οριακή μεταβολή +0,04%, ωστόσο ο τραπεζικός κλάδος συγκέντρωσε πάνω από το 58% του ημερήσιου τζίρου, με συνολικές συναλλαγές 120,9 εκατ. ευρώ. Οι συστημικές τράπεζες κινήθηκαν μεικτά, με την Πειραιώς να ενισχύεται κατά 0,87% στα 7,65 ευρώ και την Alpha Bank κατά 0,82% στα 3,54 ευρώ. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 0,98% στα 13,61 ευρώ και η Eurobank κατά 0,82% στα 3,64 ευρώ.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Aegean, η οποία κατέγραψε άνοδο 5,08% στα 12,40 ευρώ ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της. Ακολούθησε ο ΟΤΕ με κέρδη 3,55% στα 17,50 ευρώ.

Θετική ήταν επίσης η εικόνα για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που ενισχύθηκε κατά 1,33% επανακτώντας τα 35 ευρώ, καθώς και για τη Metlen που έκλεισε με άνοδο 1,1% στα 36,80 ευρώ. Κέρδη σημείωσε και η ΕΥΔΑΠ με άνοδο 1,18%.

Μεικτή ήταν η εικόνα για τον όμιλο Στασινόπουλου, με τη Βιοχάλκο να ενισχύεται κατά 1,84% και την ΕΛΧΑ κατά 1,93%, ενώ η Cenergy υποχώρησε κατά 1,55%.

Πιέσεις δέχθηκαν η ΔΕΗ, η οποία υποχώρησε κατά 1,58% στα 17,40 ευρώ, καθώς και η Τιτάν με πτώση 0,97%. Απώλειες κατέγραψε και ο Σαράντης λίγο πριν την ανακοίνωση των οικονομικών του αποτελεσμάτων.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση καταγράφηκε εντονότερη δραστηριότητα, με τη Profile να συνεχίζει το ανοδικό της σερί καταγράφοντας άνοδο 8,36% μετά το χθεσινό ράλι. Σημαντικά κέρδη σημείωσε και η Quest με άνοδο 4,57%.