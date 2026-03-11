«Δεν αξίζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα η έλλειψη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Όλα αυτά θα τα αλλάξουμε μαζί» τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Το ταξίδι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στο Στρασβούργο για τη συζήτηση του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και τις διμερείς επαφές του με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ μεταξύ άλλων, προβάλει βίντεο που ανήρτησε ο κ. Ανδρουλάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει αναφορά στην ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και επισημαίνει τη διάσταση οτι η εθνική ασφάλεια έγινε έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του Πρωθυπουργού και της αυλής του στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Αυτές οι παρακρατικές μεθοδεύσεις δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό. Δεν αξίζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα η έλλειψη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Όλα αυτά θα τα αλλάξουμε μαζί» καταλήγει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

{https://vm.tiktok.com/ZNRuKCpYX/}