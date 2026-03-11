Sneak Preview από το αποψινό επεισόδιο της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης».

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με νέο επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Οι ήρωες είναι πιο αποφασισμένοι και αδίστακτοι από ποτέ. Το παιχνίδι ανατρέπεται. Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.

Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

Επεισόδιο 76

Η επιστροφή της Μάγιας στο σπίτι των Γερολυμάτων προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Ο Μάρκος εξομολογείται στη Βάνα ότι ποτέ δεν συμπάθησε τον Άγη και η Βάνα, που τον στηρίζει με κάθε τρόπο, του ζητά να αποφασίσει μόνος του πώς θα φερθεί από εδώ και στο εξής.

{https://www.youtube.com/watch?v=u4NkkODGFq0}

Από την άλλη, ο Άγης περνά στην αντεπίθεση με πρώτο του στόχο τον Χρήστο, ο οποίος δεν χάνει την ψυχραιμία του κι απολαμβάνει τη στήριξη και την ευγνωμοσύνη του Μάρκου.

Ο Μάρκος απολύει τον Άγη από τον Όμιλο με συνοπτικές διαδικασίες και ο Άγης, σε μία κίνηση απελπισίας, προσπαθεί να δει τη Μάγια παρά τις απαγορεύσεις της οικογένειάς της.

{https://www.youtube.com/watch?v=qHpSMuEpUqw}

Η Μάγια δέχεται να τον ακούσει, αλλά δεν πιστεύει όσα της λέει κι αμφισβητεί οριστικά πια τα αισθήματά του γι’ αυτήν. Η Μαρίνα αισθάνεται εκτεθειμένη που ο Χρήστος δεν την προειδοποίησε για το πλάνο του κι εκφράζει την ανησυχία της για τις επόμενες κινήσεις του Άγη.

{https://www.youtube.com/watch?v=IAYG54REva0}