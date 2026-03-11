Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Νέο επεισόδιο «Άγιος Έρωτας» απόψε στις 22:00.

Η Σοφία παθαίνει κρίση όταν μαθαίνει ότι ο Χάρης παντρεύτηκε. Ο ερχομός της Σοφίας φέρνει αναστάτωση στο σπίτι των Μαρκόπουλων.

Η Θάλεια προσπαθεί να αποκρύψει από τη Σοφία το νέο για τον γάμο του Χάρη, όμως ο Δημάτος την προτρέπει να της το πει.

Όταν η Σοφία μαθαίνει την αλήθεια, καταρρέει και στρέφει την οργή της στη Χλόη, αλλά ο γιατρός καταφέρνει να την ηρεμήσει.

Ο Παύλος βρίσκει την ευκαιρία να προσεγγίσει ξανά τα εγγόνια του, κάτι που εξοργίζει τον Πέτρο, ο οποίος αναζητά καταφύγιο στον Στέφανο. Στο μεταξύ, όλοι οι υπόλοιποι γιορτάζουν τον γάμο της Αναστασίας και του Χάρη, αλλά και την υιοθεσία του μικρού Κλεάνθη, που φτάνει στο τελικό της στάδιο.

{https://www.youtube.com/watch?v=f_I3-9JfZlE}

Ο Αντρέας ανακοινώνει επίσημα την αποχώρησή του από τη Στέρνα, γεγονός που στενοχωρεί τη Χριστίνα.

Παράλληλα, η Δέσποινα προειδοποιεί τον Κυριάκο για τα σχέδια του Παύλου να διεκδικήσει την προεδρία της κοινότητας. Κι ενώ ο πατήρ Νικόλαος σπεύδει να υποδεχτεί τη Σοφία, η Χλόη μοιράζεται μαζί του το κακό της προαίσθημα για την άφιξη της αδελφής της.

Η Σοφία παλεύει με τα σκοτάδια της

{https://www.youtube.com/watch?v=cIjrFCD5ixk}

Ο κύριος και η κυρία Βαρελά

{https://www.youtube.com/watch?v=IC27BxBDxyA}

Ο Αντρέας ανακοινώνει την αποχώρησή του

{https://www.youtube.com/watch?v=vFnRFf4D35U}