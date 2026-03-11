Για πρώτη φορά όλα τα μέλη των δύο μπριγάδων του MasterChef 10 θα βρεθούν στην κουζίνα για την τελευταία ομαδική δοκιμασία πριν από την ένωση. Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει;

Η εβδομάδα «Συνεργασιών» συνεχίζεται στο MasterChef 10 και απόψε, Τετάρτη 11 Μαρτίου, οι δύο αντίπαλες μπριγάδες βρίσκονται ταυτόχρονα στην κουζίνα με όλα τα μέλη τους για πρώτη φορά! Η Κόκκινη μπριγάδα έρχεται με δώδεκα παίκτες, ενώ η Μπλε με έντεκα.

Οι δυο μπριγάδες θα «συγκρουστούν» μαγειρικά στην Ομαδική Δοκιμασία της τελευταίας εβδομάδας πριν την ένωση. Μέχρι στιγμής, η Κόκκινη μπριγάδα προηγείται στις Ομαδικές Δοκιμασίες με σκορ 3-2. Η αποψινή αναμέτρηση θα κρίνει αν το προβάδισμα της Κόκκινης μπριγάδας θα μεγαλώσει κι άλλο ή αν η Μπλε θα καταφέρει να ισοφαρίσει.

Η νικήτρια μπριγάδα στην Ομαδική Δοκιμασία θα κρατήσει όλα τα μέλη της ασφαλή και προστατευμένα από τον κίνδυνο αποχώρησης, ενώ η ηττημένη μπριγάδα θα οδηγηθεί σε Δοκιμασία Αποχώρησης, όπου θα χάσει ένα ακόμη μέλος της!

Οι δύο αρχηγοί, ο Τάσος Παυλίδης για την Κόκκινη και ο Γιώργος Αχλαδιώτης για τη Μπλε μπριγάδα, έχουν όλα τα μέλη τους στη διάθεσή τους, για να τα αξιοποιήσουν όσο καλύτερα και αποτελεσματικότερα μπορούν. Κι αυτό γιατί οι δύο μπριγάδες θα έρθουν αντιμέτωπες για πρώτη φορά φέτος σε μαγειρικές μονομαχίες.

Συνολικά, επτά μονομαχίες θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα. Πέντε θα είναι ατομικές, ένας εναντίον ενός, ενώ σε δύο μονομαχίες θα διαγωνιστούν ζευγάρια παικτών, δύο εναντίον δύο.

Στόχος των διαγωνιζομένων είναι να κερδίσουν την κάθε μονομαχία για να πάρουν τον πολύτιμο πόντο για την μπριγάδα τους. Κάθε παίκτης μπορεί να λάβει μέρος μόνο μία φορά και μόνο σε μία μονομαχία. Οι αρχηγοί των δύο μπριγάδων θα ορίσουν ποιος θα διαγωνιστεί σε κάθε μονομαχία.

Ποια μπριγάδα θα πανηγυρίσει τη νίκη της στην κουζίνα του MasterChef 10, στο τέλος της βραδιάς;