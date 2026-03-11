Παρουσιάστηκε το πρωί της Τετάρτης στην ΕΡΤ και είναι διαθέσιμο στο Ertflix και το YouTube κανάλι της Eurovision- το επίσημο βίντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto», το οποίο ερμηνεύει ο Akylas.
Tα πλάνα που δημιούργησαν ο σκηνοθέτης Jim Georgantis και ο υπεύθυνος οπτικών εφέ San Tierrez συνδυάζουν χιούμορ και συναίσθημα, με τον Akyla να μας μεταφέρει στο παλμό του τραγουδιού.
Με δυναμική, σύγχρονη αισθητική και γρήγορες εναλλαγές εικόνων, το βιντεοκλίπ μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού, δημιουργώντας μια οπτική αφήγηση με έντονο ρυθμό.
Συνδυάζοντας συναίσθημα, αλλά και χιούμορ, τα πλάνα που δημιούργησαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (Vfx), βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto» και τον κάνουν να χαμογελάσει.
Το βιντεοκλίπ συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το τραγούδι «Ferto» που συνέθεσαν οι Akylas, papatanice και TEO.x3 και τους στίχους έγραψαν οι Ορφέας Νόνης και Akylas. Για τους δημιουργούς είναι ένα βαθιά προσωπικό τραγούδι, μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, που παρουσιάζει την εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στα αληθινά όνειρα και στην ανάγκη να καλυφθούν τα συναισθηματικά κενά που αφήνει η στέρηση της παιδικής ηλικίας.
Το «Ferto» μιλά για την απληστία και τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά όλο και περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζει πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας. Σε αυτούς που πίστεψαν σε εμάς όταν δεν υπήρχε τίποτα.
{https://youtu.be/NGwNTd_DA9s?si=UBlBfQ_A3ahr2uBN}
Ο Akylas θα παρουσιάσει το «Ferto» στη σκηνή της Eurovision, στη Βιέννη, στο πρώτο μέρος του Α’ Ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.
Το «Ferto» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzuigpjh6yh?integrationId=40599y14juihe6ly}
Συντελεστές
Artist: Akylas
Title: Ferto
Written by: Orfeas Nonis, Akylas
Music: Akylas, papatanice, TEO.x3
Music Production: TEO.x3, papatanice, Orfeas Nonis, Akylas
Mix: TEO.x3, Kyriakos Asteriou
Master: Kyriakos Asteriou
Executive Producer: Nektarios Kokkinos, Akylas, TEO.x3
Directed & Edited by Jim Georgantis
Vfx by San Tierrez
Art Director: Chris Tsiampakaris
Prop Master: Dimitris Pafilis
Stylist: Philippe G. Missas
HMUA: Marianna York
Image Maker: Mitch T
Artist’s PA: Matziaris Nikitas
Assistant Director: Danny Ntarlas
1st Electrician: Evan Stefanou
2st Electrician: George Lampropoulos
Grip: Thanos Tryfonidis
Photographer: Nikos Stolis
Set Coordinator: Didi Afroditi
Image Production: Evelina Evangelia Stoltidou
Studio: DK rental
Special thanks: Boothify.360