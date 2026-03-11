Χιούμορ, συναίσθημα και εναλλαγές χρωμάτων και σύγχρονη αισθητική πλαισιώνουν το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto».

Παρουσιάστηκε το πρωί της Τετάρτης στην ΕΡΤ και είναι διαθέσιμο στο Ertflix και το YouTube κανάλι της Eurovision- το επίσημο βίντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto», το οποίο ερμηνεύει ο Akylas.

Tα πλάνα που δημιούργησαν ο σκηνοθέτης Jim Georgantis και ο υπεύθυνος οπτικών εφέ San Tierrez συνδυάζουν χιούμορ και συναίσθημα, με τον Akyla να μας μεταφέρει στο παλμό του τραγουδιού.

Με δυναμική, σύγχρονη αισθητική και γρήγορες εναλλαγές εικόνων, το βιντεοκλίπ μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού, δημιουργώντας μια οπτική αφήγηση με έντονο ρυθμό.

Το βιντεοκλίπ συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το τραγούδι «Ferto» που συνέθεσαν οι Akylas, papatanice και TEO.x3 και τους στίχους έγραψαν οι Ορφέας Νόνης και Akylas. Για τους δημιουργούς είναι ένα βαθιά προσωπικό τραγούδι, μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, που παρουσιάζει την εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στα αληθινά όνειρα και στην ανάγκη να καλυφθούν τα συναισθηματικά κενά που αφήνει η στέρηση της παιδικής ηλικίας.

Το «Ferto» μιλά για την απληστία και τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά όλο και περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζει πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας. Σε αυτούς που πίστεψαν σε εμάς όταν δεν υπήρχε τίποτα.

Ο Akylas θα παρουσιάσει το «Ferto» στη σκηνή της Eurovision, στη Βιέννη, στο πρώτο μέρος του Α’ Ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.

Το «Ferto» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Συντελεστές



Artist: Akylas

Title: Ferto

Written by: Orfeas Nonis, Akylas

Music: Akylas, papatanice, TEO.x3

Music Production: TEO.x3, papatanice, Orfeas Nonis, Akylas

Mix: TEO.x3, Kyriakos Asteriou

Master: Kyriakos Asteriou

Executive Producer: Nektarios Kokkinos, Akylas, TEO.x3

Directed & Edited by Jim Georgantis

Vfx by San Tierrez

Art Director: Chris Tsiampakaris

Prop Master: Dimitris Pafilis

Stylist: Philippe G. Missas

HMUA: Marianna York

Image Maker: Mitch T

Artist’s PA: Matziaris Nikitas

Assistant Director: Danny Ntarlas

1st Electrician: Evan Stefanou

2st Electrician: George Lampropoulos

Grip: Thanos Tryfonidis

Photographer: Nikos Stolis

Set Coordinator: Didi Afroditi

Image Production: Evelina Evangelia Stoltidou

Studio: DK rental

Special thanks: Boothify.360