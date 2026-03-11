Το πρόγραμμα δοκιμών ξεκίνησε το 2023 και περιλάμβανε 22 ηλεκτρικά οχήματα, κυρίως μοντέλα VW ID.3 και ID.4, ενώ για περίπου έναν χρόνο συμμετείχε και μια Porsche Taycan.

Η αυστριακή αστυνομία αποφάσισε να μην εντάξει ηλεκτρικά οχήματα στις περιπολίες, κρίνοντας ότι η αυτονομία και η επιχειρησιακή απόδοση δεν επαρκούν, παρά τις πιλοτικές δοκιμές με VW ID.3, ID.4 και Porsche Taycan.

Η αυστιακή αστυνομία αποφάσισε να θέσει φρένο στην ενσωμάτωση ηλεκτρικών οχημάτων στις καθημερινές περιπολίες, κρίνοντας ότι η τεχνολογία δεν είναι ακόμη ώριμη για τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια πιλοτικών δοκιμών με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η εμπειρία έδειξε ότι οι δυνατότητες των οχημάτων αυτών δεν επαρκούν για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία που απαιτείται για τις επιχειρήσεις περιπολίας, καταλήγοντας σε μια απόφαση που αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες μετακίνησης στο μέλλον.

Το πρόγραμμα δοκιμών ξεκίνησε το 2023 και περιλάμβανε 22 ηλεκτρικά οχήματα, κυρίως μοντέλα VW ID.3 και ID.4, ενώ για περίπου έναν χρόνο συμμετείχε και μια Porsche Taycan σε 20 αστυνομικά τμήματα σε διάφορες περιοχές της Αυστρίας. Η πρωτοβουλία στόχευε να διερευνήσει την καταλληλότητα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων για πλήρη επιχειρησιακή χρήση, από καθημερινές ρουτίνες μέχρι περιπτώσεις που απαιτούν πιο δυναμική οδήγηση και γρήγορες αντιδράσεις. Οι υπεύθυνοι της αστυνομίας ήθελαν να εκτιμήσουν αν τα οχήματα αυτά θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά με κινητήρες εσωτερικής καύσης, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των εκπομπών και στην προώθηση πιο βιώσιμων λύσεων μετακίνησης.

Ωστόσο, τα συμπεράσματα από την εμπειρία των αστυνομικών ήταν σαφή. Η αυτονομία των ηλεκτρικών δεν επαρκούσε για να καλύψει μια πλήρη βάρδια χωρίς στάσεις φόρτισης, γεγονός που δημιουργούσε πρακτικά προβλήματα στην επιχειρησιακή συνέχεια.

Σε πολλές περιπτώσεις οι αστυνομικοί αναγκάζονταν να αλλάζουν οχήματα μέσα στην ίδια βάρδια, κάτι που θεωρήθηκε ασύμβατο με τις ανάγκες μιας υπηρεσίας που πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιμη και άμεση.

Επιπλέον, προέκυψαν και άλλες πρακτικές δυσκολίες. Ο περιορισμένος χώρος φόρτωσης στο ID.4 δυσχέραινε τη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού, ενώ η λειτουργία των ψηφιακών μενού μέσω οθονών αφής κρίθηκε λιγότερο διαισθητική σε στιγμές πίεσης. Η τελική ταχύτητα των ηλεκτρικών οχημάτων περιοριζόταν περίπου στα 160 χλμ./ώρα, γεγονός που σε συνδυασμό με την αξιολόγηση της απόδοσης των φρένων σε συνεχή έντονη χρήση κρίθηκε ανεπαρκές για καταδιώξεις ή επείγουσες μετακινήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, τα ηλεκτρικά οχήματα μεταφέρονται πλέον σε δευτερεύουσες λειτουργίες, όπως διοικητικές μετακινήσεις και υπηρεσίες εσωτερικής διακίνησης, ενώ οι δυνάμεις της τάξης συνεχίζουν να βασίζονται κυρίως σε συμβατικά οχήματα. Παρά την τρέχουσα απόρριψη για πλήρη ενσωμάτωση, οι αυστριακές αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ξαναδούν το θέμα στο μέλλον, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό, οι μπαταρίες βελτιώνονται και η υποδομή φόρτισης ενισχύεται, αφήνοντας ανοικτό το δρόμο για μια ενδεχόμενη επανεξέταση των ηλεκτρικών περιπολικών.

Η απόφαση αυτή αναδεικνύει τις πρακτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες ασφαλείας όταν προσπαθούν να συνδυάσουν καινοτομία και επιχειρησιακή αξιοπιστία, προσφέροντας παράλληλα μια ρεαλιστική εικόνα για το πότε και υπό ποιες συνθήκες τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να υποκαταστήσουν τα παραδοσιακά, σε κρίσιμες εφαρμογές.