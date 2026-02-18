Το έργο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, αφορά τα πρώτα πλήρως ηλεκτρικά επιβατηγά οχηματαγωγά (ferries) του είδους τους στην περιοχή και αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τη μετακίνηση στον ποταμό Έλβα.

Σε στρατηγική συμφωνία για τη θυγατρική της Lehmann Marine προχώρησε η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia και μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας. Η Lehmann Marine, με έδρα το Αμβούργο, εξασφάλισε τη μεγαλύτερη παραγγελία στην ιστορία της, αναλαμβάνοντας την προμήθεια προηγμένων συστημάτων μπαταριών για τρία νέα, αμιγώς ηλεκτρικά επιβατηγά πλοία που θα τεθούν σε λειτουργία στο λιμάνι του Αμβούργου.

Το έργο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, αφορά τα πρώτα πλήρως ηλεκτρικά επιβατηγά οχηματαγωγά (ferries) του είδους τους στην περιοχή και αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τη μετακίνηση στον ποταμό Έλβα. Κάθε πλοίο, μήκους 30 μέτρων, θα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς έως 250 επιβατών ανά δρομολόγιο, προσφέροντας βιώσιμες μεταφορές υψηλής συχνότητας σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα αστικά λιμάνια της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Lehmann Marine θα εξοπλίσει τα πλοία με εξειδικευμένα συστήματα μπαταριών CUBE, βασισμένα στην τεχνολογία Φωσφορικού Σιδήρου Λιθίου (LFP), επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της στην ευρύτερη βιομηχανική μετάβαση της ναυτιλίας προς την ηλεκτροκίνηση. Τα σπονδυλωτά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής χωρητικότητας 3,8 MWh ανά πλοίο, αποδεικνύουν ότι οι λύσεις για ένα βιώσιμο ναυτιλιακό μέλλον είναι πλέον ώριμες για εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας, καθώς η τεχνολογία LFP χαρακτηρίζεται από υψηλή θερμική σταθερότητα και δεν απελευθερώνει οξυγόνο σε περίπτωση υπερθέρμανσης, ακόμη και υπό απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας. Η τεχνική αυτή υπεροχή διασφαλίζει αξιόπιστη επιχειρησιακή απόδοση και τη σταθερή τήρηση δρομολογίων υψηλής συχνότητας, στοιχείο κρίσιμο για την απρόσκοπτη αστική κινητικότητα σε λιμένες με αυξημένη κυκλοφορία.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση συνοδεύεται, παράλληλα, από σημαντικά οικονομικά και επιχειρησιακά οφέλη, καθώς μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και οι απαιτήσεις συντήρησης. Το νέο μοντέλο συμβάλλει στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής και ηχητικής ρύπανσης, ενισχύοντας τις προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών ρύπων σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Sunlight Group, Λάμπρος Μπισάλας, υπογράμμισε ότι η ηλεκτροκίνηση στη ναυτιλία δεν αποτελεί πλέον μελλοντική προσδοκία αλλά άμεση βιομηχανική επιταγή. Όπως ανέφερε, η επιτυχία της Lehmann Marine, με την εξασφάλιση της μεγαλύτερης παραγγελίας στην ιστορία της, αποδεικνύει ότι η εξειδικευμένη ευρωπαϊκή τεχνολογία μπορεί να επαναπροσδιορίσει την αστική κινητικότητα και να στηρίξει την πορεία προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών.

Η Sunlight Group, ως πλειοψηφικός μέτοχος της Lehmann Marine με ποσοστό 51%, δηλώνει προσηλωμένη στη συνεχή παροχή στρατηγικής υποστήριξης και πόρων για την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της εταιρείας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, συμβάλλει ενεργά στη μετάβαση της ναυτιλίας σε ένα καθαρότερο και αποδοτικότερο ενεργειακό μοντέλο, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.