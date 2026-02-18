Σύμφωνα με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα, αν υπάρξει αναδρομική εφαρμογή - κάτι που αναμένεται - ο αντίκτυπος μπορεί να είναι μεγαλύτερος.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη δεν θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις ελληνικές τράπεζες, καθώς μεγάλο μέρος αυτών των δανείων έχει ήδη τιτλοποιηθεί και δεν βρίσκεται πλέον στους ισολογισμούς τους. Παρ’ όλα αυτά, επισημαίνει ότι η εικόνα δεν είναι ακόμη πλήρως ξεκάθαρη, αφού δεν έχει δημοσιευθεί το πλήρες σκεπτικό της απόφασης.

Σύμφωνα με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα, αν υπάρξει αναδρομική εφαρμογή - κάτι που αναμένεται - ο αντίκτυπος μπορεί να είναι μεγαλύτερος, αν και θα μετριαστεί από το γεγονός ότι πολλά από τα δάνεια αυτά δεν επιβαρύνονταν με τόκους τα πρώτα χρόνια. Ζητήματα ενδέχεται να προκύψουν και σε περιπτώσεις αποβιωσάντων δανειοληπτών ή εγγυητών.

Η Goldman Sachs τονίζει ότι το θέμα θα βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δ’ τριμήνου 2025, στις 26 και 27 Φεβρουαρίου, που θα αποτελέσουν τον πρώτο κρίσιμο σταθμό για την αποτίμηση των επιπτώσεων.

Σε επίπεδο μετοχών, ο οίκος διατηρεί σύσταση «αγορά» για τη Eurobank, την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank, με τιμές-στόχους 5,00 ευρώ, 10,50 ευρώ και 5,10 ευρώ αντίστοιχα. Για την Εθνική Τράπεζα διατηρεί ουδέτερη στάση, με τιμή-στόχο τα 16,75 ευρώ, επισημαίνοντας ότι η πορεία της θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των δανείων, τα επιτόκια, τα κόστη και τυχόν κινήσεις εξαγορών ή συγχωνεύσεων.