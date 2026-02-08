Ζητά από την κυβέρνηση νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να επανέλθουν οι βασικές αρχές του νόμου Κατσέλη.

Δεν χωρά αμφιβολία πως η η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες δικαιώνει τη Λούκα Κατσέλη και της φέρει ικανοποίηση για το νόμο που είχε δημιουργήσει.

Η πρώην υπουργός ζητά να υπάρξει εδώ και τώρα νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να επανέλθουν οι βασικές αρχές του νόμου της.

Όπως η προστασία του δικαιώματος στη στέγαση, στην κοινωνική και την επαγγελματική επανένταξη και στην εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης.

Αρχές που, όπως επισημαίνει, αποτελούν προϋπόθεση για μια εύρωστη δημοκρατία.

Δίκιο έχει να το ζητάει, αλλά μην ελπίζει και ότι η κυβέρνηση θα πράξει κάτι τέτοιο!

Β.Σκ.