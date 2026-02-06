Οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης καλούνται να εφαρμόσουν χωρίς καμία καθυστέρηση την απόφαση του Αρείου Πάγου που θα ανακουφίσει περίπου 350.000 δανειολήτες.

Αίτημα επαναπροσδιορισμού των απαιτήσεων δανείων που έχουν υπαχθεί στον νόμο 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) διατυπώνει το ΙΝΚΑ - Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία ο υπολογισμός των τόκων πρέπει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, όπως καταχρηστικά έπρατταν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η απόφαση αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες, των οποίων οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται δραστικά.

Ζητούν επιστροφή χρημάτων

Η Ομοσπονδία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ζητά από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (funds και servicers) να συμμορφωθούν με το ισχύον νομικό πλαίσιο, να υπολογίζουν τις μηνιαίες καταβολές με βάση το τρέχον επιτόκιο και να επιστρέψουν ποσά που εισπράχθηκαν παράτυπα.

Παράλληλα, επισημαίνεται η υποχρέωση παροχής πλήρους ενημέρωσης προς τους δανειολήπτες για τη συνολική κατάσταση των δανείων τους, ενώ υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν αποφάσεις των Ειρηνοδικείων που καθορίζουν τα ποσά καταβολής.

Το ΙΝΚΑ επισημαίνει ότι το ζήτημα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ελέγχου της λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα, για το οποίο έχει καταθέσει καταγγελία στην Ευρωπαία Εισαγγελέα μαζί με εμπορικούς φορείς.

Τι αλλάζει για τους δανειολήπτες

Η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες, όπως σημειώνει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), θα αποτελέσει δεσμευτική κατεύθυνση για όλα τα δικαστήρια της χώρας.

Αυτό σημαίνει:

νέο, ορθό υπολογισμό των τόκων,

προσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων και συμψηφισμό των χρημάτων που έχουν καταβάλει αδίκως οι δανειολήπτες όλα αυτά τα χρόνια,

ενημέρωση των δανειοληπτών για τις νέες, χαμηλότερες δόσεις και αποστολή νέου δοσολογίου.

Παραδείγματα

Παραδείγματα που δείχνουν πώς η απόφαση του Αρείου Πάγου λειτουργεί υπέρ των δανειοληπτών:

Παράδειγμα 1: Στεγαστικό δάνειο με μεγάλη οφειλή

Δανειολήπτης έχει στεγαστικό δάνειο με συνολική οφειλή 120.000 ευρώ και έχει υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Το δικαστήριο έχει ορίσει μηνιαία δόση 300 ευρώ για 20 χρόνια.

Παλαιός τρόπος υπολογισμού: Οι τόκοι υπολογίζονταν επί του συνολικού ποσού των 120.000 ευρώ. Αυτό σήμαινε ότι, παρά τη χαμηλή δόση, το δάνειο συνέχιζε να «γεννά» υψηλούς τόκους, αυξάνοντας σημαντικά το τελικό ποσό αποπληρωμής και καθιστώντας τη ρύθμιση οριακά βιώσιμη.

Νέος τρόπος (μετά την απόφαση): Οι τόκοι υπολογίζονται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης των 300 ευρώ. Έτσι, η συνολική επιβάρυνση από τόκους μειώνεται δραστικά και ο δανειολήπτης γνωρίζει ότι, εφόσον τηρεί τη ρύθμιση, το χρέος του αποπληρώνεται πραγματικά και δεν διογκώνεται.

Παράδειγμα 2: Δάνειο σε καθυστέρηση με fund

Δανειολήπτρια έχει καταναλωτικό δάνειο 40.000 ευρώ, το οποίο έχει μεταβιβαστεί σε εταιρεία διαχείρισης (fund). Έχει ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και πληρώνει μηνιαία δόση 150 ευρώ.

Πριν την απόφαση: Το fund απαιτούσε τόκους με βάση το σύνολο της οφειλής, υποστηρίζοντας ότι η τοκοχρεολυτική μέθοδος είναι η «κανονική τραπεζική πρακτική». Η δανειολήπτρια αντιμετώπιζε συνεχείς πιέσεις και αβεβαιότητα για το αν η οφειλή της πράγματι μειώνεται.

Μετά την απόφαση της Ολομέλειας: Η ερμηνεία του Αρείου Πάγου δεσμεύει και τους servicers. Οι τόκοι υπολογίζονται πλέον στη μηνιαία δόση, περιορίζοντας δραστικά τις απαιτήσεις του fund και ενισχύοντας τη διαπραγματευτική και νομική θέση της δανειολήπτριας.