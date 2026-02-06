Πρώην συνεργάτης του Γιάννη Παναγόπουλου φέρεται να είναι το πρόσωπο που κατήγγειλε τον πρόεδρο της Γενικής Συνοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.

Για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος - με την υπόθεση να αφορά την υπεξαίρεση δύο εκατομμυρίων ευρώ, από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σύμφωνα με τον Τάσο Τέλλογλου, «υπήρξε μία καταγγελία από πρώην συνεργάτη του Γ. Παναγόπουλου, ο οποίος συνυπηρέτησε μαζί του για μακρύ διάστημα στη ΓΣΕΕ και διαφώνησαν σε σχέση με τον τρόπο και τα πρόσωπα τα οποία θα στελέχωναν το διάδοχο σχήμα της διοίκησης ΓΣΕΕ».

«Ο πρώην συνεργάτης ήθελε να περιλαμβάνεται στο σχήμα αυτό. Αυτή η καταγγελία έγινε προς την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και έτσι ξεκίνησε η έρευνα στους λογαριασμούς του». Αυτή τουλάχιστον είναι η εκτίμηση του Γιάννη Παναγόπουλου, ενώ και η Αρχή επιβεβαιώνει πως δέχτηκε καταγγελία χωρίς να λέει όμως από ποιον.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον οι λογαριασμοί του ίδιου του Παναγόπουλου, αλλά και των έξι νομικών προσώπων, που υποτίθεται ότι χρηματοδοτούνταν για να τη διενέργεια προγραμμάτων επανειδίκευσης στο πλάισιο δράσεων της ΓΣΕΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις χρηματοδοτήσεις, που στην υπό διερεύνηση πενταετία (2020 – 2025) υπολογίζονται σε περίπου 73 εκατομμύρια ευρώ, το 96% προέρχεται από εθνικούς πόρους, ενώ το 4% από τα ταμεία της ΕΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Γιάννης Παναγόπουλος ωστόσο διετέλεσε πρόεδρος για περισσότερα χρόνια, επόμενως η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί, ενώ δεν αποκλείεται η εμπλοκή και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7nukv6wptt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς στήθηκε η απάτη στην πλάτη των εργαζομένων

Βάσει των στοιχείων της έρευνας, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και τα υπόλοιπα πρόσωπα σχετίζονται με αυτές τις έξι εταιρείες, οι οποίες εναλλάξ αναλάμβαναν τα έργα μορφωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων. Τα έργα δίνονταν είτε με απευθείας αναθέσεις, είτε με εικονικούς διαγωνισμούς.

Οι εταιρείες χαρακτηρίζονται από την Αρχή «εταιρείες-οχήματα», καθώς δεν εμφανίζουν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, ενώ ο Παναγόπουλος ήταν και ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής που ήλεγχε και ενέκρινε τις αιτήσεις για τους αναδόχους των έργων.

Σημειώνεται πως η Αρχή εκτιμά πως οι εν λόγω εταιρείες δεν μπορούσαν να φέρουν εις πέρας τα προγράμματα για τα οποία έλαβαν σχεδόν 71 εκατομμύρια ευρώ.

Τα υπόλοιπα 2,1 εκατ. «σηκώθηκαν» από τους λογαριασμούς και είναι «άγνωστο» πως χρησιμοποιήθηκαν.

Όπως έγινε γνωστό, το μισό εκατομμύριο ευρώ βρέθηκε να διακινείται από τον έναν εταιρικό λογαριασμό στον άλλον και το υπόλοιπο 1,5 εκατ. ευρώ βρέθηκε να μεταφέρεται από τους ατομικούς λογαριασμούς των έξι ελεγχόμενων φυσικών προσώπων και από εκεί να γίνονται εκτεταμένες τραπεζικές αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών.

Σημειώνεται πως το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έχει ήδη ολοκληρωθεί και διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, η οποία πλέον αναλαμβάνει την ποινική διερεύνηση για δύο σοβαρά κακουργήματα, αυτό της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Οι λογαριασμοί του, όπως και οι λογαριασμοί έξι ακόμη προσώπων έχουν δεσμευθεί, ενώ το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Αθηνών.