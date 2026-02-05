Με γραπτή δήλωση απάντησε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, για την έρευνα που διεξάγεται σε βάρος του για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων για εκπαιδευτικά προγράμματα.

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος αναφορικά με την υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας από Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Οπως αναφέρει «μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν».

Σημειώνει σε οτι «Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός».

Καταλήγοντας ότι «με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».