Δύο βαρομετρικά χαμηλά επηρεάζουν την χώρα μας φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες, το «καμπανάκι» Ζιακόπουλου για δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα μονοπωλήσουν το καιρικό σκηνικό της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου καθιστώντας την μια μέρα γενικευμένης κακοκαιρίας καθώς σχεδόν σε όλη την επικράτεια η ομπρέλα θα είναι απαραίτητη. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιο του αιτία αυτής της σημαντικής διαταραχής είναι δύο βαρομετρικά χαμηλά που θα πλήξουν τη χώρα μας.

Ειδικότερα, το πρώτο χαμηλό, στη Βόρεια Αδριατική, συνοδεύεται από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως την κεντρική Μεσόγειο, ενώ το δεύτερο, στο Τυρρηνικό Πέλαγος, κινείται προς τη χώρα μας. Οι περιοχές που αναμένεται να δεχτούν τα πιο έντονα φαινόμενα είναι η Δυτική και Νότια Ελλάδα, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Ταυτόχρονα, ισχυροί νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο, τοπικά έως 9 μποφόρ.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη έντονη βροχόπτωση, σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες που προκαλούν τήξη του χιονιού και κορεσμένο έδαφος από προηγούμενες βροχές, αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για εμμονικό καιρό με έντονα φαινόμενα

Βαρομετρικό χαμηλό στη Β. Αδριατική, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως την κεντρική Μεσόγειο, κινείται Α-ΒΑ. Ένα άλλο χαμηλό στο Τυρρηνικό Πέλαγος κινείται προς την περιοχή μας. Με αυτές τις συνθήκες, το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), σχεδόν σε όλη τη χώρα προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες και μάλιστα κατά τόπους στη Δ-ΝΔ Ελλάδα, την Α. Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα είναι έντονα.

Επισημαίνεται ότι στις προαναφερθείσες περιοχές, με δεδομένα:

(α) την εκδήλωση νέων αξιόλογου ύψους βροχοπτώσεων,

(β) την επικράτηση σχετικά υψηλών θερμοκρασιών ικανών να προκαλέσουν την τήξη του χιονιού τουλάχιστον των ημιορεινών περιοχών και

(γ) τον κορεσμό του εδάφους από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων.

Στην Α. Μακεδονία και τη Θράκη ο κίνδυνος είναι αυξημένος, καθώς, όπως φαίνεται και στον χάρτη, αξιόλογες βροχές και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και στη γειτονική Βουλγαρία. Κατά τα άλλα, προσοχή χρειάζονται και οι ισχυροί νότιοι άνεμοι οι οποίοι στο Α-ΒΑ Αιγαίο θα φθάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

Υ.Γ. Με την εμμονή του καιρού των τελευταίων 15 ημερών που χαρακτηρίζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα, η ΕΜΥ είναι υποχρεωμένη να προειδοποιεί τους πολίτες και την Πολιτεία για δυνητικούς κινδύνους, εκδίδοντας όσα έκτακτα δελτία απαιτούνται. Αυτό αναπόφευκτα οδηγεί στη λεγόμενη «προειδοποιητική κόπωση», αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης.