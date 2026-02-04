«Να μ’ αγαπάς», νέο επεισόδιο απόψε στις 20:00.

Όσα θα δούμε σήμερα στη σειρά «Να μ’ αγαπάς».

Η Άννα φεύγει οριστικά από το σπίτι των Καλλιγάδων…

Η απόφαση πώλησης των επιχειρήσεων περνά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου με επικεφαλής τον Θεόφιλο, αφήνοντας τη Ζωή και τον Άγγελο εκτός παιχνιδιού. Την ίδια στιγμή, η Άννα φεύγει οριστικά από το σπίτι των Καλλιγάδων και επιλέγει τον Λευτέρη, ενώ η Κατερίνα παρασύρεται σε μια κρυφή ερωτική εμπλοκή με τον Χάρη.

{https://www.youtube.com/watch?v=Q39cdEg2u4g}

Η Έλλη δικαιώνεται, καθώς μαθαίνει πως η πανσιόν περνά οριστικά στο όνομά της.

Η Φωτεινή συγκρούεται σκληρά με τον Ορφέα και τον απομακρύνει από τη ζωή της, οδηγώντας τον σε απόγνωση.

Τη στιγμή των υπογραφών για την πώληση του Ομίλου, η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Άγγελου ανατρέπει τα πάντα, τινάζοντας τη συμφωνία στον αέρα.