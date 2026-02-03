«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Νέα επεισόδια από την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00 στον Alpha!

Η αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» επιστρέφει με νέα συγκλονιστικά επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00 και η Ασπασία θα ανακαλύψει νέες πτυχές του χαρακτήρα της, που θα φέρουν στην επιφάνεια όλα τα καταπιεσμένα της «θέλω».

Η Ασπασία αναχωρεί, μαζί με την ορχήστρα της, για τη Ρόδο και για το νέο μαγαζί του Μίμη αλλά εκεί αντικρύζουν μία τρώγλη, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περίμεναν.

Μέχρι να επισκευαστεί το μαγαζί, η Ασπασία απολαμβάνει την ελευθερία που της δίνεται μακριά από την οικογένειά της και τον Σταύρο, ο οποίος στην Καλαμάτα έρχεται πιο κοντά με την Δέσποινα.

{https://www.youtube.com/watch?v=Qmvn1q9ivSw}

Στη Ρόδο συναντά και την αδερφή της, την Ιουλία και νιώθει πλέον ότι ο ένας μήνας παραμονής της εκεί είναι πολύ λίγος, ιδιαίτερα μετά και την γνωριμία της με ένα καινούργιο πρόσωπο που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα της καθημερινότητάς της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι, βασισμένο στο best - seller της Λένας Μαντά, επιστρέφει με νέα επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00.

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.