Το ρεπορτάζ που αποκαλύπτει ότι ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στην τηλεόραση.

Το απόγευμα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή του ΟΡΕΝ «Ώρα για Ψυχαγωγία», ήρθε στο φως μία νέα είδηση για το τηλεοπτικό μέλλον του Νίκου Μουτσινά.

Σύμφωνα με πληροφορίες και το ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου, πρόκειται για το τηλεπαιχνίδι Lingo, που θα προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του STAR.

Ο Νίκος Μουτσινάς, ήταν ένα από τα πρόσωπα που πραγματοποίησαν δοκιμαστικό για να αναλάβουν τα ηνία της παρουσίασης, ενώ σήμερα πάρθηκε και η τελική απόφαση του σταθμού.

Η Ναταλία Ανδρικοπούλου, κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εδώ στην εκπομπή στην αρχή της σεζόν είχαμε αποκαλύψει ποιο είναι το νέο τηλεπαιχνίδι του STAR και είχαμε αναφερθεί στο Lingo. Από τότε, έχουν γραφτεί πάρα πολλά κείμενα, έχουν γίνει πολλές αναφορές στην τηλεόραση και σε άλλες εκπομπές. Έχουμε πληροφορίες για την τελική απόφαση του STAR για το ποιος θα παρουσιάσει αυτό. Να θυμίσω ότι έχουν γίνει πολλά δοκιμαστικά, τουλάχιστον 10, έγινε τεράστια έρευνα».

Σε άλλο σημείο, η δημοσιογράφος, τόνισε πως είχαν περάσει από δοκιμαστικά και πρόσωπα που δεν έχουν βρεθεί στην τηλεόραση, ωστόσο ο σταθμός «κλείδωσε» στην απόφαση να αναλάβει ο Νίκος Μουτσινάς: «Έφτασαν πολύ κοντά στο να επιλεχθούν δύο πρόσωπα τελείως άγνωστα σε όλους μας. Εννοώντας ότι άφησαν πολύ καλή εντύπωση πρόσωπα που προτάθηκαν ως άτομα με χάρισμα και χιούμορ, ένας άντρας και μια γυναίκα. Δεν είναι της δουλειάς, καθόλου, ούτε ηθοποιοί, ούτε των media. Δεν επιλέχθηκαν τελικά. Υπήρχαν πρόσωπα που πέρασαν και τρία δοκιμαστικά. Την τελευταία εβδομάδα προστέθηκαν δύο ακόμη πρόσωπα: της Αννίτας Πάνια και του Νίκου Μουτσινά. Υπάρχει τελική απόφαση, τις τελευταίες ώρες ελήφθη η απόφαση ότι ο παρουσιαστής του Lingo θα είναι ο Νίκος Μουτσινάς».

«Μας έκανε έκπληξη ακόμη και το ότι συμμετείχε σε δοκιμαστικό. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που ακούστηκαν. Έπαιξε ρόλο το ταμπεραμέντο και το χιούμορ που διαθέτει ο Νίκος Μουτσινάς», πρόσθεσε μεταξύ άλλων η Ναταλία Αργυράκη.

