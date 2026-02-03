«Το επόμενο πρωί παρέμενα μία μαύρη γυναίκα» λέει η Χάλι Μπέρι.

Η Χάλι Μπέρι, η μόνη μαύρη γυναίκα που έχει κερδίσει Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου στην ιστορία του θεσμού έχει ένα μόνο μήνυμα: η νίκη το 2002 «δεν άλλαξε απαραίτητα την πορεία της καριέρας μου».

Η ηθοποιός μίλησε στη Μόνικα Κόρκοραν Χάρελ στο The Cut για την νέα ταινία της Crime 101 και η συζήτηση όπως ήταν αναμενόμενο κινήθηκε και γύρω από την τεράστια νίκης της στα Όσκαρ.

Η Χάλι Μπέρι είπε ότι περίμενε ότι η νίκη της για την ταινία Monster's Ball του Λι Ντάνιελς, θα σήμαινε «ότι θα εμφανιζόταν ένα γεμάτο φορτηγό με σενάρια έξω από την μπροστινή μου πόρτα», όπως είπε χαρακτηριστικά. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν έτσι ακριβώς.

Οι ρόλοι που της προσφέρθηκαν μετά την αμίμητη νίκη της ήταν οι αναμενόμενοι, ίδιοι σε αριθμό λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας της βιομηχανίας του κινηματογράφου για το πώς να αφηγηθεί τις ιστορίες των έγχρωμων ανθρώπων, είπε η Μπέρι.

«Ενώ ήμουν απίστευτα περήφανη γι' αυτό, παρέμεινα μαύρη γυναίκα και το επόμενο πρωί (από τη βράβευση). Οι σκηνοθέτες εξακολουθούσαν να λένε: "Αν βάλουμε μια μαύρη γυναίκα σε αυτόν τον ρόλο, τι σημαίνει αυτό για όλη την ιστορία; Πρέπει να επιλέξω έναν μαύρο άνδρα; Τότε είναι μια μαύρη ταινία. Οι μαύρες ταινίες δεν πωλούνται στο εξωτερικό"».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Μπέρι είπε κάποτε στην τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ Σύνθια Ερίβο: «Το αξίζεις, αλλά δεν ξέρω αν θα αλλάξει τη ζωή σου. Δεν μπορεί να είναι η επιβεβαίωση για αυτό που κάνεις».

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και η Λουπίτα Νιόνγκο, μετά και τη δική της νίκη, όπου απέσπασε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου το 2014 για την ερμηνεία της στην ταινία του Στιβ ΜακΚουίν «12 Χρόνια Σκλάβος».

Μιλώντας στο CNN, πέρυσι, η Νιόνγκο είπε ότι το εύρος των ρόλων που της προσφέρθηκαν ήταν απογοητευτικά περιορισμένο. «Αφού κέρδισα το Όσκαρ, θα σκεφτόταν κανείς πως: "Ω, θα έχω πρωταγωνιστικούς ρόλους εδώ κι εκεί"», είπε.

Αντ' αυτού οι συζητήσεις συνήθως ξεκινούσαν ως εξής, όπως είπε: «Ω, Λουπίτα, θα θέλαμε να παίξεις σε μια άλλη ταινία όπου είσαι σκλάβα, αλλά αυτή τη φορά είσαι σε ένα πλοίο με σκλάβους. Αυτές είναι οι προσφορές που έλαβα τους μήνες μετά την κατάκτηση του Όσκαρ μου» είπε.

Περισσότεροι από 30 μαύροι ηθοποιοί, ανάμεσά τους και ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν των Sinners, έχουν μέχρι στιγμής προταθεί για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, οι πέντε έχουν κερδίσει, ενώ 16 μαύρες γυναίκες ηθοποιοί έχουν υπάρξει υποψήφιες για το αντίστοιχο βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου.

Είκοσι πέντε μαύροι άνδρες ηθοποιοί έχουν υπάρξει υποψήφιοι για το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου - επτά έχουν νικήσει - ανάμεσά στους υποψηφίους και ο φετινός, Delroy Lindo των Sinners. Η συμπρωταγωνίστριά του, Wunmi Mosaku, είναι μία από τις 32 μαύρες γυναίκες ηθοποιούς που έχουν προταθεί για το Β' Γυναικείο Ρόλο. Δέκα μαύρες γυναίκες έχουν νικήσει. Το φαβορί φέτος είναι η Teyana Taylor του One Battle After Another.