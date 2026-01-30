Η θρυλική ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Πέθανε η ηθοποιός Κάθριν Ο' Χάρα, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τις ταινίες Schitt$ Creek, Μόνος στο Σπίτι και Best in Show.

Η αιτία θανάτου της, σύμφωνα με το TMZ, που μετέδωσε πρώτο την είδηση, δεν έχει γίνει γνωστή.

Η Ο' Χάρα έγινε ευρέως γνωστή υποδυόμενη μη μητέρα του Μακόλεϊ Κάλκιν στις δύο πρώτες ταινίες του Μόνος Στο Σπίτι και γοήτευσε το κοινό ως η εκκεντρική Μόιρα Ρόους και στα 80 επεισόδια του Schitt$ Creek.

Η Καναδή ηθοποιός, σεναριογράφος και κωμικός έγινε γνωστή ως ένα από τα αρχικά μέλη του καστ της καναδικής τηλεοπτικής κωμικής σειράς Second City TV το 1976. Στη σειρά, υποδύθηκε ηθοποιούς όπως η Λουσίλ Μπολ, η Κάθριν Χέμπορν και η Μπρουκ Σιλντς. Η Ο' Χάρα παρέμεινε στη σειρά μέχρι και την ολοκλήρωσή της το 1984).

Συνέχισε να αφιερώνει το ταλέντο της σε αρκετές ταινίες που σκηνοθέτησε ο Τιμ Μπάρτον ανάμεσά τους και οι Σκαθαροζούμης (1988), Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης (1993) και αργότερα, Frankenweenie (2012).

Συνεργάστηκε επίσης συχνά με τον σκηνοθέτη και συγγραφέα Κρίστοφερ Γκεστ,, εμφανιζόμενη στις ταινίες mockumentary του, τρεις από τις οποίες της χάρισαν βραβεία και υποψηφιότητες. Waiting for Guffman (1996), Σκυλίσια ζωή (2000), Θριαμβευτική επιστροφή (2003), και For Your Consideration (2006). Πρόσφατα, η Ο' Χάρα εμφανίστηκε στην καναδική τηλεοπτική κωμική σειρά Schitt$ Creek (2015). Για την ερμηνεία της κέρδισε δύο Καναδικά Βραβεία για την Καλύτερη Ηθοποιό (2016 και 2017).

Η Κάθριν Ο' Χάρα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τορόντο και ήταν το έκτο από τα επτά παιδιά της οικογένειας. Γνώρισε τον σύζυγό της, σκηνογράφο Μπο Γουέλτς, στα γυρίσματα της ταινίας «Ο Σκαθαροζούμης» του 1988, παντρεύτηκαν το 1992 και απέκτησαν δύο γιους, τον Μάθιου και τον Λουκ.