Ο ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του στο Όστιν, σύμφωνα με την οικογένειά του.

Πέθανε σε ηλικία 89 ετών, ο πρωταγωνιστής του Back To The Future III, Ματ Κλαρκ.

Η οικογένειά του δήλωσε στο TMZ ότι ο ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του στο Όστιν του Τέξας το πρωί της Κυριακής. Ο Κλαρκ είχε επιπλοκές μετά από χειρουργική επέμβαση στην πλάτη του.

Υποδύθηκε τον μπάρμαν στη σπουδαία συνέχεια της ταινίας, Back To The Future III, το 1990. Στην ταινία συμμετείχαν επίσης οι Μάικλ Τζέι Φοξ και Κρίστοφερ Λόιντ, καθώς και οι Λία Τόμσον, Μαίρη Στίνμπεργκεν και Ελίζαμπεθ Σου. Ο βετεράνος του Χόλιγουντ συμμετείχε επίσης στην τηλεοπτική κωμική σειρά: Grace Under Fire με τον κωμικό Μπρετ Μπάτλερ ενώ είχε παίξει δίπλα στους Κλιντ Ίστγουντ και Τζον Γουέιν.

Η τελευταία του ταινία ήταν το A Million Ways to Die in the West του 2014 με τους Σεθ ΜακΦάρλαν, Σαρλίζ Θερόν και Αμάντα Σέιφριντ.

Με πληροφορίες του TMZ