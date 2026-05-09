Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Συνολικά 729 παραβάσεις βεβαιώθηκαν, το τελευταίο 24ωρο, κατά τη διάρκεια στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο οδηγοί, ηλικίας 54 και 26 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ ακινητοποιήθηκαν και τα οχήματά τους.

Από το σύνολο των παραβάσεων που καταγράφηκαν, 386 αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, 16 οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, 19 παραβάσεις Ε.Π.Η.Ο. (ηλεκτρικά πατίνια κ.ά.), ενώ οι υπόλοιπες 308 διάφορες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.