Τίτλοι τέλους στην εικοσαετή συνεργασία της Σίας Κοσιώνη με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ.

Το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου επιβεβαιώθηκαν οι φήμες που ήθελαν τη Σία Κοσιώνη να αποχωρεί από το ΣΚΑΙ ύστερα από δύο δεκαετίας συνεχούς συνεργασίας.

Πρόκειται για μία φήμη που κυριαρχούσε τα τελευταία εικοσιτετράωρα και επιβεβαιώθηκε μέσα από την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού η οποία δόθηκε το πρωί της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν η παρουσιάστρια να ρίξει αυλαία.

Το κλίμα στο σημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων φάνηκε ιδιαίτερα φορτισμένο με ορισμένους από τους συνεργάτες της να την ευχαριστούν για την παρουσία της και τη συνεργασία τους, ενώ η ίδια εμφανίστηκε μαυροφορεμένη.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του σημερινού δελτίου ήταν όταν ο Βασίλης Χιώτης της αποκρίθηκε: «Τιμή μου!», αιφνιδιάζοντας την παρουσιάστρια που από την πλευρά της σχολίασε:

«Δική μου! Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Συγνώμη, για την αναστάτωση, στον σκηνοθέτη μας».

Η Σία Κοσιώνη, στο κλείσιμο του δελτίου, επέλεξε να μην επεκταθεί, χαιρετώντας του τηλεθεατές φανερά συγκινημένη: «Κυρίες και κύριοι ήρθε αυτή η στιγμή. Μία στιγμή δύσκολη για εμένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου ακούτε εμένα, ακούτε και τη φωνή μου! Απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπάει πολύ δυνατά… Γιατί απόψε δεν θα πω το γνωστό: «Εδώ τελειώνει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων». Θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΙ. Ήμουν 26 είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας, ειδικά σε εποχές σκληρές για τη χώρα μας και τον κόσμο ολόκληρο. Στάθηκαν απέναντί σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου. Βέβαια, τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΙ και τους άξιους συνεργάτες μου σε όλους τους ορόφους και τις εποχές του ΣΚΑΙ που δουλέψαμε σκληρά για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε: Ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ …. Εις το επανιδείν».

Ο λόγος της ξαφνικής διακοπής δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι σήμερα, ενώ και οι δύο πλευρές έχουν επιλέξει να κρατήσουν ουδέτερη στάση απέναντι στα μέσα.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για τη λήξη συνεργασίας με τη Σία Κοσιώνη

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.

Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού.

Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια.

Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα.

Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης και μέτοχος του Ομίλου, δήλωσε: «Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα».