Η ΑΑΔΕ εντείνει το 2026 τους στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους σε μεταβιβάσεις ακινήτων και εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, ενεργοποιώντας προηγμένα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου και εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεδομένων. Στο επίκεντρο των ελεγκτικών υπηρεσιών βρίσκονται 2.500 υποθέσεις μεταβιβάσεων ακινήτων που έχουν χαρακτηριστεί «υψηλού κινδύνου» για φαινόμενα φοροδιαφυγής, απόκρυψης φορολογητέας ύλης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η επιλογή των υποθέσεων γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου μοντέλου μοριοδότησης (risk analysis), το οποίο αξιοποιεί στοιχεία από δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου, το έντυπο Ε9, δεδομένα τραπεζικών συναλλαγών, πληροφορίες από συμβολαιογράφους, το Κτηματολόγιο, καθώς και στοιχεία που λαμβάνονται μέσω διεθνών και εγχώριων δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε υποθέσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2026, με τις ελεγκτικές αρχές να επιδιώκουν την ολοκλήρωση των πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού πριν από την εκπνοή των σχετικών προθεσμιών.

Στο ελεγκτικό πλάνο περιλαμβάνονται διασταυρώσεις μεταξύ των δηλωθέντων ποσών αγοράς ακινήτων και των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων μη κάλυψης τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Οι φοροελεγκτές εξετάζουν παράλληλα τη νομιμότητα των απαλλαγών πρώτης κατοικίας, τη συμβατότητα των δηλωθέντων εισοδημάτων με την αξία των μεταβιβάσεων, καθώς και τυχόν αποκλίσεις μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών αξιών.

Ειδικό βάρος δίνεται και στον έλεγχο των πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ που συνοδεύουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες διενεργούν επαληθεύσεις για την ορθή εξόφληση του ΕΝΦΙΑ της τελευταίας πενταετίας, εξετάζοντας εάν τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα είχαν δηλωθεί ορθά στο Ε9 και αν έχουν αποδοθεί οι προβλεπόμενοι φόροι. Στο πλαίσιο αυτό, στο μικροσκόπιο μπαίνουν και συμβολαιογραφικά γραφεία για πιθανές παραλείψεις ή ελλιπή δικαιολογητικά κατά τη σύνταξη συμβολαίων.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ ενισχύει τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στη φορολογία εισοδήματος από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Για το 2025 υποβλήθηκαν 2.466.075 δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής, με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται σε 973,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα εισοδήματα αυτά θα φορολογηθούν αυτοτελώς με συντελεστές από 15% έως 45%, ενώ από το φθινόπωρο αναμένεται νέος κύκλος διασταυρώσεων με βάση δεδομένα που διαβιβάζουν οι ψηφιακές πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στον εντοπισμό αποκλίσεων μεταξύ των ποσών που εμφανίζονται στις πλατφόρμες και εκείνων που δηλώνονται στις φορολογικές δηλώσεις Ε1 και Ε2. Στο στόχαστρο βρίσκονται φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν πολλαπλά ακίνητα χωρίς έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή χωρίς τους προβλεπόμενους ΚΑΔ τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και περιπτώσεις ακινήτων χωρίς έγκυρο Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ).