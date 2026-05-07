Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ βρίσκονται πλέον επαγγελματίες και επιχειρήσεις που εμφανίζουν μια αντιφατική φορολογική εικόνα, υποβάλλοντας μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ την ίδια στιγμή διεκδικούν υψηλές επιστροφές φόρου. Η φορολογική διοίκηση θεωρεί ότι πίσω από τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να κρύβονται φαινόμενα φοροδιαφυγής ή αδήλωτης οικονομικής δραστηριότητας και για τον λόγο αυτό ενεργοποιεί εκτεταμένους ηλεκτρονικούς ελέγχους μέσω της πλατφόρμας MYDATA.

Με τη χρήση των ψηφιακών δεδομένων που διαβιβάζονται στα ηλεκτρονικά βιβλία, οι ελεγκτικές υπηρεσίες προχωρούν σε διασταυρώσεις στοιχείων προκειμένου να εντοπίσουν επιχειρήσεις που δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, αλλά εμφανίζουν παράλληλα σημαντικές επιστροφές ή συναλλαγές που δεν δικαιολογούν την εικόνα αδράνειας που παρουσιάζουν στις δηλώσεις τους. Οι υποθέσεις αυτές θεωρούνται υψηλού κινδύνου για απώλεια δημοσίων εσόδων και ήδη έχουν δοθεί οδηγίες για εντατικοποίηση των ελέγχων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, βασικός στόχος είναι η συρρίκνωση του λεγόμενου «κενού ΦΠΑ», δηλαδή των εσόδων που χάνονται λόγω φοροδιαφυγής, λαθών ή αδυναμιών του συστήματος. Η επιδίωξη είναι το ποσοστό αυτό να μειωθεί σταδιακά στο 5% μέσα στην επόμενη τετραετία, από περίπου 10% που εκτιμάται σήμερα, προσεγγίζοντας τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον επιτευχθεί ο στόχος, τα πρόσθετα έσοδα για το Δημόσιο θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 2 δισ. ευρώ.

Τα πρώτα αποτελέσματα των διασταυρώσεων έχουν ήδη αποκαλύψει εκατοντάδες ύποπτες περιπτώσεις. Το προηγούμενο έτος εντοπίστηκαν 1.377 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, παρότι εμφάνιζαν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Μέσω των στοιχείων του MYDATA διαπιστώθηκε ότι πολλές από αυτές πραγματοποιούσαν συναλλαγές ή εμφάνιζαν φορολογικά δεδομένα που δεν συμβάδιζαν με τις δηλώσεις τους.

Ειδικότερα, 824 επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να έχουν καταθέσει μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρίτο τρίμηνο, ενώ όφειλαν να δηλώσουν φορολογητέες εκροές. Μετά τις παρεμβάσεις της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, 103 επιχειρήσεις υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις, αποκαλύπτοντας επιπλέον φορολογητέες εκροές ύψους 9,8 εκατ. ευρώ.