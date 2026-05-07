Τι θα πουν σήμερα οι «γαλάζιοι» ανησυχούντες βουλευτές.

Και τώρα αρχίζει το εσωκομματικό ματς. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, οι «ανησυχούντες» βουλευτές της Ν.Δ. δεν έχουν σκοπό να τα «στρογγυλέψουν» στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. που ξεκινάει στις 11.00 το πρωί. Αν αυτές οι πληροφορίες επαληθευτούν τότε μπορεί πράγματι η συνεδρίαση να αποδειχθεί «ιστορική». Ο πρωθυπουργός από την πλευρά του έχει κάνει σαφές ότι θα υπερασπιστεί μέχρι τέλους το επιτελικό κράτος και τους συνεργάτες του. Έχει σκοπό να ακούσει τα παράπονα των βουλευτών του αλλά – σύμφωνα με πληροφορίες- στην ομιλία του θα τους θέσει και προ των ευθυνών τους. Το «καρότο» θα είναι η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και το «μαστίγιο» οι δικές τους υποχρεώσεις έναντι της παράταξης.

Ελπίζοντας ότι με το καλό ή με το άγριο θα αφήσει πίσω του την εσωκομματική μουρμούρα. Το ζήτημα, ωστόσο, παραμένει. Τι θα απαντήσει στην κριτική που θα δεχθεί από τους βουλευτές του; Και η κριτική που θα ακούσει αναμένεται να είναι σκληρή..

Ζήτημα ιδεολογικής μετάλλαξης της Ν.Δ.

Χωρίς περιστροφές αρκετοί από τους 50 βουλευτές που έχουν ζητήσει τον λόγο έχουν σκοπό να θέσουν ζήτημα «μετάλλαξης» του ιδεολογικού DNA της Ν.Δ. Βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και δη τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο.

Όχι τόσο για το αν είναι ή δεν είναι αποτελεσματικοί στο έργο που επιτελούν στο επιτελικό κράτος. Αυτή τη φορά θα δείξουν ανοιχτά την ενόχληση τους για τις πολιτικές τοποθετήσεις που έχουν κάνει κατά καιρούς.

..Άλλοτε για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, άλλοτε καυτηριάζοντας τις «πελατειακές σχέσεις» με αφορμή τους 13 βουλευτές που οδηγούνται στην δικαιοσύνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλοτε φλερτάροντας με τα συλλαλητήρια Καρυστιανού για την τραγωδία των Τεμπών.

«Ας κάνουν την δουλειά τους αλλά να μην μας προκαλούν. Διότι με τις τοποθετήσεις τους αλλοιώνουν την φυσιογνωμία της παράταξης» λένε ότι θα υποστηρίξουν μεταξύ άλλων.

Θέμα έχουν σκοπό να θέσουν οι βουλευτές ακόμη και για την ελλιπή εκπροσώπηση του Μαξίμου στην ιστορική ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Bουλή. Με όση βαρύτητα έχει για την συντηρητική παράταξη η στενή σχέση με την ορθοδοξία σε αντιδιαστολή – όπως λένε- με την στάση πολλών εξωκοινοβουλευτικών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ.

Θέμα εσωκομματικής δημοκρατίας με το βλέμμα στραμμένο στους υπουργούς

Οι δυσαρεστημένοι βουλευτές αναμένεται να θέσουν και ζητήματα εσωκομματικής δημοκρατίας στοχεύοντας και πάλι τους υπουργούς και δη τους εξωκοινοβουλευτικούς. Οι οποίοι αρνούνται-- όπως ισχυρίζονται -να απαντήσουν σε Ερωτήσεις κυβερνητικών βουλευτών. Και όταν δέχονται να τους απαντήσουν τους φέρονται απαξιωτικά.

Ως παράδειγμα θα φέρουν τον πρόσφατο καβγά ανάμεσα στον βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα και τον εξωκοινοβουλευτικό υφυπουργό Μεταφορών Ν. Ταχιάο για την χρηματοδότηση του oδικού άξονα Ηγουμενίτσας.

Αυτό που ενόχλησε τους βουλευτές ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε ο υφυπουργός Μεταφορών τον βουλευτή της Ν.Δ. Β. Γιόγιακα «Νομίζετε ότι σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη μπορούμε να πηγαίνουμε και να λέμε θα κάνουμε αυτό, το άλλο.. Δεν θα πέσουμε στον λαϊκισμό» ήταν η απάντηση του Ν. Ταχιάου που εξόργισε την «γαλάζια» Κ.Ο.

Αξιοκρατία και αναποτελεσματικές πολιτικές

Οι βουλευτές έχουν σκοπό να θίξουν και ζητήματα αξιοκρατίας στην αξιοποίηση κυβερνητικών στελεχών. «Δίνουμε προίκα στους αποτυχόντες. Πήραν υποψήφιο βουλευτή που είχε βγει 6ος στην Περιφέρεια του, τον έχρισαν εξωκοινοβουλευτικό υπουργό και κατόπιν βουλευτή και μας μιλούν για αξιοκρατία;» λένε «φωτογραφίζοντας» τον Χρ. Τριαντόπουλο.

Άλλοι βουλευτές έχουν σκοπό να καυτηριάσουν συγκεκριμένες κυβερνητικές πολιτικές χαρακτηρίζοντας τες αναποτελεσματικές.

Όπως το δημογραφικό ή η αντιμετώπιση της μικρομεσαίας τάξης. Ενώ δεν θα λείψουν και οι μπηχτές για δημόσιο χρήμα που κατευθύνεται σε εταιρίες συμβούλων με απευθείας αναθέσεις.

Ενόχληση για διαφορετική δικαστική αντιμετώπιση υπουργών - βουλευτών

Εκεί που αναμένεται αρκετοί βουλευτές να στηλώσουν τα πόδια είναι στο ζήτημα της αξιοπρέπειας τους μετά την απόφαση του Μαξίμου να στείλει 13 βουλευτές στην δικαιοσύνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και θα ζητήσουν ξεκάθαρες απαντήσεις για το πώς θα πρέπει να ενεργούν από εδώ και πέρα. «Να μιλάμε ή όχι εφεξής με τους ψηφοφόρους μας; Να προσπαθούμε να τους επιλύσουμε τα προβλήματα ή θα κινδυνεύουμε να βρεθούμε φυλακή όπως είπε η κα Κοβέσι;»

Σοβαρή κριτική αναμένεται να ασκήσουν στην κυβέρνηση και για την διαφορετική δικαστική αντιμετώπιση που έχουν πρώην υπουργοί και βουλευτές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην τραγωδία των Τεμπών.

«Ο Μ. Βορίδης και ο Λ. Αυγενάκης δεν παραπέμφθηκαν γιατί λέμε είναι αθώοι. Ο Κ. Καραμανλής και ο Χρ. Τριαντόπουλος λέμε ότι είναι αθώοι αλλά παραπέμφθηκαν. Ο Σπ. Λιβανός και η Φ. Αραμπατζή επίσης λέμε ότι είναι αθώοι και δεν παραπέμπονται. Οι «13» βουλευτές λέμε ότι είναι αθώοι αλλά παραπέμπονται» αναμένεται να πουν.

Εξηγήσεις για τις 13 «γαλάζιες» άρσεις

Οι ίδιοι βουλευτές σπεύδουν να αποδημήσουν και το κυβερνητικό επιχείρημα ότι άλλη βαρύτητα έχει η προανακριτική και άλλη η άρση ασυλίας: «Δεν το ακούμε το επιχείρημα. Και για εμάς ισχύει το ίδιο. Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κανονισμού της Βουλής για κάθε έναν από εμάς έπρεπε πρώτα να υπάρχει εισήγηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και μετά να αρθεί η ασυλία μας. Αντί αυτού μας έστειλαν απευθείας στην δικαιοσύνη» λένε εξοργισμένοι κάποιοι από τους «13» που ελέγχονται από την δικαιοσύνη.