Οι «Καραμανλικοί» και οι «5» βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που κατέθεσαν πρόσφατα επιστολή με ενστάσεις, αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον στη συνεδρίαση της ΚΟ.

Την Πέμπτη στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας. Η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έχει ιστορική σημασία, καθώς θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Σε διαδικαστικό επίπεδο, η συνεδρίαση της ΚΟ θα ξεκινήσει, όπως πάντα, με τις ομιλίες του Γραμματέα της ΚΟ, Μάξιμου Χαρακόπουλου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες θα μεταδοθούν ζωντανά. Μετά την ομιλία του πρωθυπουργού, που θα βάλει το πλαίσιο της συζήτησης, θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, Ευρυπίδης Στυλιανίδης και θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Αμέσως μετά θα λάβουν το λόγο, από 5 λεπτά ο καθένας, οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών, δηλαδή πάνω από 40 μέλη της ΚΟ.

Αυτό που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το τι θα πουν οι 5 βουλευτές που κατέθεσαν πρόσφατα επιστολή με ενστάσεις αλλά και η ομιλία του Μάκη Βορίδη. Τον λόγο θα πάρουν, σύμφωνα με πληροφορίες και ορισμένοι από του βουλευτές, των οποίων υπερψηφίστηκε η άρση ασυλίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται πως, η πρόταση που θα παρουσιαστεί την Πέμπτη στη συνεδρίαση της ΝΔ θα είναι ουσιαστικά η βάση συζήτησης 30 άρθρων του Συντάγματος προς αναθεώρηση, η οποία αποτελεί σύνθεση των διάφορων σκέψεων που έχει διατυπώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημόσια σε διάφορες χρονικές στιγμές και των προτάσεων που έχουν καταθέσει οι βουλευτές της ΝΔ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ενδεικτικό της μεγάλης ανταπόκρισης, είναι το γεγονός ότι περισσότεροι από 50 βουλευτές έχουν καταθέσει προτάσεις στις οποίες στηρίχθηκε η σύνθεση των 30 άρθρων που θα παρουσιαστούν την Πέμπτη, και περίπου 20 ακόμη είχαν προφορικές συζητήσεις με όσους συμμετείχαν στην κατάρτιση των προτάσεων. Ουσιαστικά πρόκειται για σχεδόν τη μισή ΚΟ της ΝΔ.

Τονίζεται ακόμα πως το πλέγμα των άρθρων που θα παρουσιαστεί, και αποτελεί επικαιροποίηση και συμπλήρωση της πρότασης της ΝΔ του 2018, δεν είναι δεσμευτικό και δεν αποτελεί την τελική πρόταση της ΝΔ, καθώς η κυβέρνηση παραμένει ανοικτή σε άλλες προτάσεις ή διορθώσεις, οπότε πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα έχει συνέχεια.

Σύμφωνα με πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία με τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης και τα προτεινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα έχουν 3 στόχους:

-Να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς, το πολιτικό σύστημα,

-Μια λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση,

-Ένα σύγχρονο Σύνταγμα που θα απαντά στις προκλήσεις του 2026 και όχι του 1975, δεδομένου ότι είναι σε ισχύ ένας συνταγματικός χάρτης 50 ετών που έχει υπηρετήσει το σκοπό του, όμως δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, από την Τεχνητή Νοημοσύνη μέχρι την προσιτή στέγη, τις οποίες ο σημερινός νομοθέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη, σχολιάζουν οι πηγές.

Το χρονοδιάγραμμα

Η διαδικασία, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εκκινήσει στη Βουλή μέσα στον Μάιο, όταν θα κατατεθεί από τη ΝΔ η σχετική πρόταση, για την οποία απαιτούνται οι υπογραφές 50 βουλευτών και στη συνέχεια, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτείται και ξεκινά τις εργασίες της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί επίσης μέσα στον Μάιο.

Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη, κατά τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιήσει μια βαθιά θεσμική ομιλία με επίκεντρο την Συνταγματική Αναθεώρηση, την οποία αντιμετωπίζει διπλά:

-Πρώτον, ως ένα σύνολο κανόνων που έρχεται να δώσει μια συνολική λύση σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του πολιτεύματος και στη δημόσια ζωή τα οποία έρχονται από το παρελθόν και,

-Δεύτερον, να ανοίξει το δρόμο σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, με βάση τις ίδιες πληροφορίες, θα δώσει και το περίγραμμα των καθηκόντων της ΚΟ ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης, του Συνεδρίου της ΝΔ στις 15-17 Μαΐου και του εκλογικού έτους που είναι το 2027. Ο ίδιος, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, δίνει βάρος όχι στη δική του τοποθέτηση, αλλά στο τι θέλουν να πουν οι βουλευτές της ΝΔ.

Τέλος, ο πρωθυπουργός, αναμένεται να αναφερθεί και στην αμηχανία της αντιπολίτευσης απέναντι στις θεσμικές αλλαγές τις οποίες εισηγούνται οι βουλευτές της ΝΔ.

Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και τα άρθρα προς αναθεώρηση

Μέχρι σήμερα η ΝΔ έχει θέσει στον δημόσιο διάλογο τις εξής διατάξεις προς αναθεώρηση:

-Άρθρο 5 (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία) για την προστασία της ελευθερίας του ατόμου και την ασφάλειά του από την τεχνητή νοημοσύνη

-Άρθρο 16 (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη) για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων

-Άρθρο 30 (Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος) για μόνο μία θητεία, εξαετούς διάρκειας, του ΠτΔ

-Άρθρο 51 (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα - συγκεκριμένα για την επιστολική ψήφο) και Άρθρο 54 (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας) για τον εκλογικό νόμο

-Άρθρο 86 (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο) για την ποινική ευθύνη υπουργών

-Άρθρο 90 (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο) για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

-Άρθρο 101Α (Ανεξάρτητες αρχές) για τις Ανεξάρτητες Αρχές

-Άρθρο 103 (Δημόσιοι υπάλληλοι) επανακαθορισμό μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

-Μέριμνα για την προσιτή στέγη

-Δημοσιονομικός «κόφτης»

-Λειτουργία των κομμάτων

-Κλιματική κρίση.