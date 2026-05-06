Αποκαλυπτική ήταν η απάντηση της Ντόρας Μπακογιάννη για τα επόμενα πολιτικά της βήματα. Τι είπε για τη σχέση της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το όνομα της Ντόρας Μπακογιάννη θα είναι, μάλλον, ξανά γραμμένο στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά, στις επόμενες εκλογές. Αυτό κατάλαβαν όσοι άκουσαν τη συνέντευξή της σήμερα, στην πρωινή εκπομπή «Buongiorno», μακριά από τα στενά πολιτικά πλαίσια των ενημερωτικών εκπομπών.

«Δεν έχω σκοπό να κάτσω σπίτι μου», απάντησε με χαλαρό ύφος όταν η Φαίη Σκορδά τη ρώτησε για τα επόμενα πολιτικά βήματά της. «Η μάχη δεν τελειώνει. Γεννήθηκα μέσα σε πολιτικό σπίτι. Μου αρέσει η πολιτική και η επαφή με τον κόσμο, περνάω καλά», συνέχισε η βουλευτής Χανίων και πρώην υπουργός.

Να υπενθυμίσουμε, μόνο, ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν είχε ρωτηθεί σχετικά στον ΣΚΑΪ, είχε πει πως «δεν είναι μοναχικός καβαλάρης» και πως η εκ νέου υποψηφιότητά της «εξαρτάται από τις αποφάσεις της παράταξης».

«Ο Κυριάκος άλλες φορές με ακούει, άλλες όχι»

Στην ίδια συνέντευξη, η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε και για τη σχέση της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας πως άλλες φορές την ακούει κι άλλες όχι. «Η σχέση μου με τον Κυριάκο είναι πολύ καλή και γερή, και είναι λογικό αυτό. Μας μεγάλωσαν δύο άνθρωποι που μας έδωσαν αγάπη και σιγουριά. Είναι ο μικρός μου αδερφός, πώς να το κάνουμε;» είπε.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν ακούει τη γνώμη της, απάντησε: «Πότε με ακούει και πότε δεν με ακούει. Εγώ θα πω τη γνώμη μου πάντα. Το έχω κατακτήσει πολιτικά. Το σέβεται και ο Τύπος πια. Ξέρει πολύ καλά ότι εγώ θα πω αυτό που θέλω να πω και αυτό που πιστεύω. Και δεν βάζω πια φίλτρα. Τα λέω όπως τα σκέφτομαι. Λέω πάντα την αλήθεια όπως εγώ τη βλέπω».

Ε.Σ.