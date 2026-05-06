Στην τριμερή Σύνοδο θα συμμετάσχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας.

Μετά τη χθεσινή επίσκεψή του στο Άμπου Ντάμπι και τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκηςμεταβαίνει σήμερα στο Αμμάν, για την τριμερή Σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας.

Μέσα στο περιβάλλον ρευστότητας στη Μέση Ανατολή, η Αθήνα επιχειρεί να ενισχύσει τον καμβά των κινήσεων της στη γεωπολιτική «σκακιέρα, με στόχο να αναδείξει τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ελλάδα και Κύπρος είναι οι χώρες της Ένωσης που βρίσκονται πιο κοντά στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή. Η Αθήνα διατηρεί εποικοδομητικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής γεγονός που την καθιστά αξιόπιστη συνομιλήτρια και αξιόπιστο σύμμαχο και εταίρο.

Στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας θα πρωταγωνιστήσουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τον Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και οι εξελίξεις στον Λίβανο και τη Συρία.

Την ίδια ώρα, θα τεθούν επί τάπητος οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Λευκωσία, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας.

Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, σταθερή στρατηγική επιλογή είναι η επένδυση σε περιφερειακά σχήματα συνεργασίας με γεωπολιτική και γεωοικονομική προστιθέμενη αξία.