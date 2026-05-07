Προβάδισμα με μειωμένα ποσοστά καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Pulse που παρουσίασε ο ΣΚΑΪ.

Οι χειρισμοί στην υπόθεση Λαζαρίδη, ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές είναι τα βασικά ζητήματα που φαίνεται να έπληξαν τη ΝΔ, η οποία στην πρόθεση ψήφου εμφανίζεται με 1,5 μονάδα κάτω στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ. Έτσι η Νέα Δημοκρατία καταγράφει στην πρόθεση ψήφου ποσοστό της τάξης του 24%, ακολουθεί σταθερά το ΠΑΣΟΚ με 12%, αντίστοιχη πορεία καταγράφουν και Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με μισή μονάδα πτώση στο 6,5%, ενώ μισή μονάδα χάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ που καταγράφει ποσοστό της τάξης του 3,5%. Επίσης 3% καταγράφει η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 σημειώνει αύξηση μίας μονάδας καταγράφοντας ποσοστό της τάξης του 2,5%.

Αυτό που θα πρέπει να απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία είναι μη επιστροφή των συσπειρωμένων, σχολιάζει ο διευθυντής της Pulse.

Στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας πέφτουν κάτω από το 30% συγκεντρώνοντας 29%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14,5%. Στην τρίτη θέση ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9% ενώ μία μόλις μονάδα πιο χαμηλά στο 8% ακολουθεί το ΚΚΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ποσοστό 4,5%, η Φωνή Λογικής 3,5% και το ΜέΡΑ25 3%.

Κάτω από το όριο των 3 μονάδων, με 2% βρίσκονται Νίκη, Δημοκράτες ενώ απο 1% συγκεντρώνουν Σπαρτιάτες και Νέα Αριστερά.

Κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά δεν φαίνεται να έχουν ισχυρή απήχηση ώστε να μειώσουν τη Νέα Δημοκτρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse.

Ωστόσο, καλή απήχηση φαίνεται πως έχει το κόμμα Τσίπρα, «το 9% (σίγουρα ναι) σε μεγάλο βαθμό θεωρείται δεδομένο, το 11% (μάλλον ναι) πιο απίθανο» σχολίασε ο επικεφαλής της Pulse. Αν δεν υπάρξει καμία επίδραση στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ένα αξιόλογο ποσοστό στο κόμμα Τσίπρα. Ενδιαφέρον έχει αν η εμφάνιση αυτών των κομμάτων ασκήσει πιέσεις και σε ποιο βαθμό, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ωστόσο δύσκολο παραμένει το σενάριο για άθροισμα του 9 +11 - οι απαντήσεις δηλαδή του σίγουρα θα ψηφίσω και μάλλον θα ψηφίσω κόμμα Τσίπρα - ώστε να μετρηθεί στην πρόθεση ψήφου.

Σαμαράς και Καρυστιανού σε έναν βαθμό αντλούν ποσοστά από την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων. Ωστόσο σίγουρα όχι στο ενδεχόμενο να ψηφίσει ένα κόμμα που θα ηγείται οι Αντώνης σαμαράς απαντά το σαρωτικό 62%, με μόλις 3 να κινειται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση.

Μεγαλύτερη δεξαμενή και ευρύτερη απήχηση στον κόσμο έχει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιναού, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse. Ειδικά σε ό,τι αφoρά στην κεντροαριστερά και παρά τις προηγούμενες δηλώσεις του, η Μαρία Καρυστιανού, φαίνεται πως αντλεί ψήφους καθώς υπάρχει ταύτιση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ ενδεχομένως πιάνει τους δυσαρεστημένους.

Η κυβέρνηση κερδίζει εντυπώσεις σε επίπεδο εμφάνισης κρίνουν οι πολίτες που θεωρούν ότι κινείται σε μία σωστή κατεύθυνση αλλά χρειάζονται και άλλα στο ερώτημα για τα πρώτα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση σε ποσοστό αθροιστικά σε 45%. Θέματα όπως η επίσκεψη Μακρόν δίνει πόντους στην κυβέρνηση ενώ τα οικονομικά είναι η αχίλλειος φτέρνα της, όπως καταγράφουν τα ποσοστά στη δημοσκόπηση. Πολιτικά θα γίνεται όλο και πιο δηλητηριώδες το τοπίο, σχολίασαν στο ΣΚΑΪ.

Το παιχνίδι, ωστόσο, θα παιχτεί στο ποιος θα μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα το ζήτημα ων οικονομικών, καθώς η λύση μοιάζει αδύνατη. Την ίδια ώρα, αυξάνεται η ανησυχία για την οικονομία που φαίνεται να φτάνει το 50%. Αν η εστίαση είναι κυρίως στις τιμές αυτό είναι που απασχολεί την πλειονότητα των πολιτών, σχολίασαν στο ΣΚΑΪ.

Οι ερωτώμενοι ανησυχούν επίσης σε ποσοστό 16% για την γενικότερη αναταραχή, για τη στρατιωτική εμπλοκή σε ποσοστό 15%, για την ανθρωπιστική κρίση και τις προσφυγικές ροές κατά 13%.



