Έτοιμη ξανά για Μουντιάλ η Shakira.

Έχουν περάσει 16 χρόνια από το «Waka Waka», αλλά κάποιοι θυμούνται ακόμα το τραγούδι της Shakira για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2010. Τώρα, η Κολομβιανή σταρ είναι έτοιμη να πάει ξανά στο Μουντιάλ.

Η Shakira και η FIFA ανάρτησαν στα social media το teaser του νέου τραγουδιού της για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού. «Dai Dai» είναι ο τίτλος του και αποτελεί συνεργασία της με τον Νιγηριανό Burna Boy.

Στο βίντεο, η Κολομβιανή εμφανίζεται με μια ποδοσφαιρική μπάλα στο χέρι και στη συνέχεια αρχίζει να τραγουδά και να χορεύει, στο χορτάρι του Μαρακανά. «Από το Μαρακανά, αυτό είναι το “Dai Dai”, το επίσημο τραγούδι για το Μουντιάλ 2026. Έρχεται στις 14 Μαΐου. Είμαστε έτοιμοι!», ήταν το μήνυμά της.

Το teaser του τραγουδιού έρχεται στον απόηχο της δωρεάν συναυλίας που έδωσε η Shakira στην Κοπακαμπάνα, την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι.

Το «Waka Waka», το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2010, είχε φτάσει στο Νο2 του Billboard Hot Latin Songs. Επίσης, έμεινε 42 εβδομάδες στην κορυφή του Latin Digital Song Sales, το «ρεκόρ» της Shakira σε αυτό το chart.

