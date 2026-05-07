«Περίμενα υπομονετικά την ΕΕ», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και μπορεί να χαρακτήρισε «εξαιρετικό» το τηλεφώνημά τους, αλλά δεν παρέλειψε να δώσει τελεσίγραφο στην ΕΕ, για την εμπορική συμφωνία, έως τις 4 Ιουλίου, διαμηνύοντας ότι εάν η ΕΕ δεν εγκρίνει το πλαίσιο, τότε θα αυξήσει τους δασμούς.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, για την τηλεφωνική επικοινωνία του με την επικεφαλής της Κομισιόν, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι περίμενε «υπομονετικά» προκειμένου η ΕΕ να εκπληρώσει τη δική της πλευρά της «ιστορικής» εμπορικής συμφωνίας.

«Δόθηκε η υπόσχεση ότι η ΕΕ», με βάση τη συμφωνία «θα μειώσει στο μηδέν» τους δασμούς της, συμπλήρωσε. «Συμφώνησα να της δώσω (προθεσμία) έως τα 250α γενέθλια της χώρας μας (4/7), ή, δυστυχώς, οι δασμοί τους αμέσως θα εκτοξευθούν σε πολύ υψηλότερο επίπεδο», προειδοποίησε.

Στην ίδια ανάρτηση, αναφέρει ότι συζήτησε πολλά θέματα με την πρόεδρο της Κομισιόν, «συμπεριλαμβανομένου ότι είμαστε απόλυτα ενωμένοι πως το Ιράν δεν μπορεί να έχει ποτέ πυρηνικά όπλα. Συμφωνήσαμε ότι ένα καθεστώς που σκοτώνει τον ίδιο τον λαό του, δεν μπορεί να ελέγξει μια βόμβα που μπορεί να σκοτώσει εκατομμύρια».

Ο εκνευρισμός του Τραμπ οφείλεται στο γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει οριστικοποιήσει ακόμα την εμπορική συμφωνία που έγινε πέρυσι. Η υπόθεση έγινε πιο περίπλοκη τον Φεβρουάριο, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε την εξουσία να κηρύξει οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να επιβάλει τους αρχικούς δασμούς που άσκησαν πίεση στην ΕΕ ώστε να μπει σε διαπραγματεύσεις, σημειώνει το Associated Press.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Είχα μια εξαιρετική τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Συζητήσαμε πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένου ότι είμαστε απόλυτα ενωμένοι πως το Ιράν δεν μπορεί να έχει ποτέ πυρηνικά όπλα. Συμφωνήσαμε ότι ένα καθεστώς που σκοτώνει τον λαό του δεν μπορεί να ελέγξει μια βόμβα που μπορεί να σκοτώσει εκατομμύρια.

Περίμενα υπομονετικά να εκπληρώσει η ΕΕ το δικό της μέρος της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας που κάναμε στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει γίνει ποτέ.

Δόθηκε η υπόσχεση ότι η ΕΕ θα εκπληρώσει τη δική της πλευρά του deal και, με βάση τη συμφωνία, θα μειώσει στο μηδέν τους δασμούς της. Συμφώνησα να της δώσω (περιθώριο) έως τα 250α γενέθλια της χώρας μας ή, δυστυχώς, αμέσως οι δασμοί τους θα εκτοξευθούν σε πολύ υψηλότερο επίπεδο».