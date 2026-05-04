Η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των οικονομικών απολαβών για τις εθνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό διανομής στα 871 εκατ. δολάρια και καθιστώντας τη διοργάνωση την πιο επικερδή στην ιστορία του θεσμού.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της 36ης συνεδρίασης του Συμβουλίου της ομοσπονδίας στο Βανκούβερ, με τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο να υπογραμμίζει τη σημασία ενίσχυσης των εθνικών ομοσπονδιών. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο κατανομής, κάθε ομάδα που προκρίνεται θα λαμβάνει τουλάχιστον 12,5 εκατ. δολάρια, ποσό αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση. Τα χρήματα προετοιμασίας αυξάνονται στα 2,5 εκατ. δολάρια από 1,5 εκατ., ενώ τα ποσά πρόκρισης φτάνουν τα 10 εκατ. δολάρια.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά από τις 11 Ιουνίου, θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία, με τη συμμετοχή 48 ομάδων αντί για 32. Η διεύρυνση αυτή, σε συνδυασμό με τα αυξημένα έσοδα από τηλεοπτικά και εμπορικά δικαιώματα, ενισχύει σημαντικά το οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης.

Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί επιπλέον 16 εκατ. δολάρια για την κάλυψη εξόδων αποστολών και εισιτηρίων, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική χρηματοδότηση προς τις ομάδες. Οι αυξήσεις αυτές στοχεύουν στην κάλυψη βασικών εξόδων, όπως ταξίδια, εγκαταστάσεις προπόνησης και αμοιβές προσωπικού, με ιδιαίτερο όφελος για μικρότερες ποδοσφαιρικές χώρες.

Ωστόσο, η αύξηση των χρηματικών επάθλων συνοδεύεται από έντονες επικρίσεις, κυρίως για την πολιτική τιμολόγησης των εισιτηρίων. Το νέο σύστημα «δυναμικής τιμολόγησης» έχει οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις τιμών, με ορισμένα εισιτήρια να κοστίζουν πολλαπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ. Παρά τις αντιδράσεις, η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, με εκατοντάδες εκατομμύρια αιτήσεις για περίπου επτά εκατομμύρια διαθέσιμα εισιτήρια.

Την ίδια στιγμή, η οικονομική εικόνα της ομοσπονδίας συνεχίζει να ενισχύεται, με έσοδα δισεκατομμυρίων και αυξημένα περιουσιακά στοιχεία, αν και καταγράφεται μείωση στα αποθεματικά λόγω αυξημένων υποχρεώσεων. Παρά τις επικρίσεις για εμπορικές συνεργασίες και άλλες αποφάσεις, το ενδιαφέρον των φιλάθλων για τη διοργάνωση παραμένει ισχυρό, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική του Παγκοσμίου Κυπέλλου.