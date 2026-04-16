Συμφώνησε να καθοδηγήσει τη Σαουδική Αραβία στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Ο Γιώργος Δώνης θα πάει στο Μουντιάλ 2026 με τη Σαουδική Αραβία, καθώς απομένει να ανακοινωθεί επίσημα ότι αναλαμβάνει το «τιμόνι» της εθνικής ομάδας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Έλληνας προπονητής αποδέχθηκε την πρόταση που του έγινε πριν από λίγες ημέρες, προκειμένου να διαδεχθεί τον Ερβέ Ρενάρ, ο οποίος απομακρύνθηκε μετά τις απογοητευτικές εμφανίσεις στα φιλικά του Μαρτίου.

Έτσι, θα καθοδηγήσει τα «πράσινα γεράκια» στην τελική φάση του Μουντιάλ που συνδιοργανώνουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό. Η Σαουδική Αραβία έχει κληρωθεί στον όγδοο όμιλος, με αντιπάλους την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήριο.

Σημειώνεται πως εκτός από την Αλ Καλίτζ, στον πάγκο της οποίας βρίσκεται τώρα, στο παρελθόν ο Γιώργος Δώνης έχει εργαστεί τόσο στην Αλ Ουέχντα, όσο και στην Αλ Φατέχ στη Σαουδική Αραβία.