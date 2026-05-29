Η Goldman Sachs, μέσω ενός μοντέλου, προβλέπει την πιθανή χώρα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ. Πόσο «μέσα» θα πέσει;

Φαβορί την Ισπανία για την κατάκτηση του φετινού Μουντιάλ δίνει υπολογιστικό μοντέλο της Goldman Sachs που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή (29/05), αφήνοντας πίσω τη Γαλλία, την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Το μοντέλο βασίζεται στην ιστορική απόδοση των ομάδων στα Παγκόσμια Κύπελλα και στα δεδομένα του FIFA Ranking.

«Η Ισπανία προβλέπεται να κερδίσει επειδή έχει την υψηλότερη βαθμολογία Elo, υποστηριζόμενη από επιθετική ποιότητα και καλή αγωνιστική φόρμα», ανέφερε η Goldman Sachs. Οι πιθανότητες της Αργεντινής μειώθηκαν λόγω του λεγόμενου «winner’s slump», δηλαδή της τάσης οι κάτοχοι του τίτλου να αποδίδουν χειρότερα στο επόμενο Μουντιάλ.

Η τράπεζα αναφέρει ότι η πρόβλεψη βασίζεται κυρίως στις βαθμολογίες Elo των ομάδων (σύστημα αξιολόγησης από το σκάκι που έχει προσαρμοστεί στο ποδόσφαιρο), καθώς και σε πρόσθετους παράγοντες όπως επιθετικό ταλέντο, πρόσφατη φόρμα, νοοτροπία και γεωγραφία.

Οι πιθανότητες της Γαλλίας επηρεάζονται απ’ το ενδεχόμενο να βρει την Ισπανία στα ημιτελικά, ενώ η Αγγλία «χρεώνεται» ιστορικές αποτυχίες σε τουρνουά, γεωγραφικούς παράγοντες και όχι ευνοϊκή κλήρωση.

Η Goldman σημειώνει ότι οι προβλέψεις της είναι κοντά στις αποδόσεις των στοιχηματικών, αν και δίνει στην Αγγλία μικρότερη πιθανότητα από την αγορά. Το μοντέλο προσομοιώνει αποτελέσματα από σχεδόν 20.000 διεθνείς αγώνες από το 1978 και θα ανανεώνεται καθημερινά κατά τη διάρκεια του τουρνουά.