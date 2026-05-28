Θλάση δεύτερου βαθμού η διάγνωση για τον Νεϊμάρ, θα κάνει «εντατική θεραπεία» ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Εκτός δράσης θα μείνει ο Νεϊμάρ για 2-3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει τα δύο φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει η Βραζιλία, ενώ είναι αμφίβολος και για την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026.

Η είδηση πως ο 34χρονος έχασε την πρώτη προπόνηση της «σελεσάο» στο Granja ​Comary, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις, προκάλεσε ανησυχία για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου. Η Σάντος μπορεί να ανέφερε πως ο Νεϊμάρ είχε απλά ένα οίδημα στη γάμπα του δεξιού ποδιού του, αλλά στην εθνική Βραζιλίας ήθελαν να κάνουν τη δική τους διάγνωση.

Μερικές ώρες αργότερα, ανακοινώθηκε ότι ο Νεϊμάρ έχει θλάση δεύτερου βαθμού στο γαστροκνήμιο, κάτι που επιβεβαίωσε η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε. Θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες, αλλά θα παραμείνει στις τάξεις της εθνικής ομάδας και θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο γιατρός της εθνικής Βραζιλίας, Ροντρίγο Λασμάρ.

Αυτό σημαίνει ότι ο Κάρλο Αντσελότι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νεϊμάρ για τα δύο φιλικά προετοιμασίας, κόντρα στον Παναμά, στο Μαρακανά την Κυριακή (31/5) και με την Αίγυπτο, στο Κλίβελαντ (6/6).

Ωστόσο, ο 34χρονος, πρώτος σκόρερ της «σελεσάο» με 79 γκολ σε 128 συμμετοχές, είναι αμφίβολος και για την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026. Η Βραζιλία θα ξεκινήσει κόντρα στο Μαρόκο στις 13 Ιουνίου και θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις με την Αϊτή (20/6) και τη Σκωτία (24/6).

Η πρώτη προπόνηση της εθνικής Βραζιλίας

Πηγή: ESPN