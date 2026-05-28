Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για την προσωπική του ζωή και τον γιο του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου ο Δημήτρης Αλεξάνδρου όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Ο γνωστός επιχειρηματίας εστίασε σε θέματα που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική του ζωή, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στον γιο του, Πάρη.

Μάλιστα, απάντησε στις ερωτήσεις της παρουσιάστριας σχετικά με την επιλογή του να αποκρύψει για ένα χρονικό διάστημα την σχέση του με την Ρία Ελληνίδου.

Όπως εξήγησε η επιλογή του βασίζεται στο γεγονός ότι επιλέγει να έχει προστατευμένη την προσωπική του ζωή, καθώς βάζει και ως προτεραιότητα τον γιο του: «Σήμερα δεν θα ήθελα να δώσω κάποιον τίτλο συγκεκριμένα για το κομμάτι της προσωπικής μου ζωής και να πω και κάτι. Προφανώς καταλαβαίνω ότι είναι κάποια πράγματα που βγαίνουν και αναπαράγονται… Δεν είναι θέμα κρύβομαι ή όχι. Θεωρώ ότι πρέπει και εγώ να χαλαρώσω. Γιατί είναι και διαφορετικές οι ευθύνες. Είναι σε μονοπάτια που εγώ δεν τα ξέρω. Όταν έχεις ένα παιδί, όταν προσπαθείς να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου. έχεις κάποιες ενοχές εσύ. Με τη γέννηση του παιδιού σου δημιουργείς κάποιες ενοχές στο μυαλό σου, τώρα είναι κάποιες έξτρα…», σημείωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Όλα αυτά τα κομμάτια μέσα στο κεφάλι είναι ένας εσωτερικός πόλεμος… Όλα τα πράγματα για να βγουν πρέπει να το αποδεχτείς. Δηλαδή να χαλαρώσω και να πω ότι είμαι καλά…».

Σε ό,τι αφορά τη σχέση του με την ερμηνεύτρια, δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες: «Δεν να αποφύγω να σου απαντήσω. Απλά δεν θέλω να πω τις τόσες βαρύγδουπες δηλώσεις: «σε είδα, με είδες, ήσουν ο παιδικός μου έρωτας», όχι γιατί φοβάσαι να μη βγει. Αλλά γενικότερα έχω καταλάβει ότι αυτό που προστατεύεις πάρα πολύ μένει περισσότερο και είναι σωστό. Δηλαδή, από το να πεις μεγάλες κουβέντες, μετά αγχώνεσαι να κρατήσεις αυτό που είπες και δεν νιώθεις αυτό που βιώνεις».

Τέλος, συζήτησε με την Κατερίνα Καινούργιου για το γιο του, σημειώνοντας ότι θυμάται τα πάντα για την ημέρα της γέννησής του: «Θυμάμαι και τα κιλά και την ώρα και το πώς βγήκε και το πρώτο βήχα, δεν τα ξεχνάς αυτά. Είμαι ένας άνθρωπος που και κλέφτης να μπει δεν θα τον ακούσω. Από τη στιγμή που έχεις παιδί ακούς το «τσικ» και σηκώνεσαι…».

