Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα πειράγματα του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ρίας Ελληνίδου για την ηλικία τους.

Με ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο θέλησε να ευχηθεί ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην σύντροφό του, Ρία Ελληνίδου, για τα γενέθλιά της.

Ο γνωστός επιχειρηματίας την Πέμπτη 14 Μαΐου, δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο απεικονίζεται η ερμηνεύτρια στο γυμναστήριο.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου από την πλευρά του τη ρωτά: «Θα πεις πόσο χρονών είσαι;», ωστόσο η ίδια δεν θέλησε να αποκαλύψει την ηλικία της:

«Είμαι δέκα χρόνια μικρότερή σου», ενώ λίγο νωρίτερα τον είχε προειδοποιήσει ότι θα τον βάλει να κλείσει τον λογαριασμό του στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο ωστόσο, το μοντέλο ανέφερε: «Χρόνια πολλά στην μικρότερη από εμένα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Να σημειωθεί ότι εχθές, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου γιόρτασε τα δικά του γενέθλια στο πλευρό της συντρόφου του, με την Ρία Ελληνίδου να του εύχεται: «Χρόνια πολλά αστέρι μου. Γεννηθήκαμε με μια μέρα διαφορά και ας υπάρχει απόσταση 10 χρόνια».