Ο Akylas πήρε τη μεγάλη πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη. Όλα όσα δήλωσε ο πατέρας του λίγες ημέρες πριν το μεγάλο φινάλε.

Ο Akylas το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, κατάφερε να ξεχωρίσει στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision και να πάρει πρώτος την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη.

Μέσα από το εντυπωσιακό promo tour του κατάφερε να φτάσει το «Ferto» σε σκηνές της Ευρώπης, ενώ την ώρα που ανέβηκε στη σκηνή το κοινό χόρεψε και τραγούδησε στους δικούς του ρυθμούς.

Μάλιστα, όπως έχει αναφέρει ο ερμηνευτής η μητέρα του θα ταξιδέψει στη Βιέννη προκειμένου να τον συναντήσει και να τον απολαύσει από κοντά στη μεγάλη σκηνή του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού, ενώ ο πατέρας του μίλησε για εκείνον με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια.

Πιο συγκεκριμένα, ο μπαμπάς του 27χρονου καλλιτέχνη, το απόγευμα της Πέμπτης 14 Μαΐου, μίλησε στην εκπομπή «Live News», δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι αναγνωρίζει τον αγώνα του και για τον ίδιο είναι ήδη πρωταθλητής, καθώς κατάφερε να κυνηγήσει το όνειρό του:

«Τι να πω για το παιδί μου; Όλες τις ευχές μου! Από την καρδιά μου, τα πάντα. Για εμένα είναι ήδη πρωταθλητής. Όλα μου αρέσουν πάνω του. Δεν μπορώ να δω κάτι που να μην μου αρέσει… Όλα μου αρέσουν, αλλά αυτά που κατάφερε με συγκινούν πολύ! Όλα είναι όμορφα και συγκινητικά και τέλεια. Είναι υπέροχος! Πιστεύω να πραγματοποιήσει τα όνειρά του… Το θέλω και εγώ πολύ γιατί θέλω να είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος, γιατί το αξίζει. Από μικρός ήθελε να γίνει καλλιτέχνης. Ανέκαθεν ήθελε επικοινωνία με τον κόσμο, να διασκεδάζει, να τον βλέπει ο κόσμος να ανεβαίνει στη σκηνή. Το καταλάβαινα από όταν ήταν μικρό παιδί».

Και συνέχισε: «Πιστεύω ότι τώρα τα κατάφερε, ότι έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Αλλά τώρα και εμείς έχουμε μία αγωνία μέχρι το Σάββατο. Πιο πολύ αγωνία για το πώς αισθάνεται ο ίδιος. Τον βλέπω, κουράζεται τόσο πολύ. Μου τα λέει. Οι προπονήσεις του είναι εξαντλητικές… Είναι πολύ δύσκολη η προπόνησή του για να βγάλει όλα αυτά τα τραγούδια, τρέχοντας. Ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει. Δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει μέχρι να φτάσει πάνω στη σκηνή να τραγουδήσει και προσπαθούν να βρουν να σχολιάσουν και να κριτικάρουν κάποια πράγματα, κάποιες λεπτομέρειες χωρίς να ξέρουν τι έχει τραβήξει… Ξέρω πόσο κουράζεται».