Όσα δήλωσε η Antigoni λίγο πριν από τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026.

Απόψε το βράδυ η Antigoni θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2026 στα πλαίσια του Β’ Ημιτελικού προκειμένου να διεκδικήσει τη θέση της και το χρυσό εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου.



Η εκπρόσωπος της Κύπρου, θα ανέβει στο stage σήμερα ερμηνεύοντας το τραγούδι «Jalla» και σύμφωνα με τις εικόνες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα πρόκειται για μία εμφάνιση γεμάτη με χορό και έντονη κινησιολογία.

Το βράδυ της Τετάρτης, η ερμηνεύτρια ανέβηκε στη σκηνή για την τελική της πρόβα, με την διαδικασία να βιντεοσκοπείται καθώς από αυτήν θα προκύψει και η βαθμολογία των κριτικών επιτροπών που καταλαμβάνουν το 50% της τελικής απόδοσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Super Κατερίνα», που προβλήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου, οι προηγούμενες πρόβες της Antigoni αντιμετώπισαν ένα πρόβλημα στον ήχο με τη χθεσινή να θεωρείται η καλύτερη εμφάνισή της μέχρι στιγμής. Ωστόσο, όλες οι δυσκολίες φαίνεται να έχουν πλέον ξεπεραστεί.

Η ίδια, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό, τη χαρά και τη συγκίνησή της για το συγκεκριμένο τραγούδι και τη συμμετοχή της:

«Το τραγούδι θέλουμε να μοιάζει με πάρτι σε ταβέρνα… Εγώ είχα μία αίσθηση ότι το τραγούδι είναι πολύ δυνατό, αλλά κανένας δεν μπορούσε να περιμένει αυτό που έχει γίνει. Τόσος χαμός. Και αυτό που έχει γίνει στην Κύπρο, που για εμένα είναι το καλύτερο, που όλος ο κόσμος είναι τόσο πολύ χαρούμενος… Να πάλι κλαίω… Γιατί ήθελα πολύ να ακούσουμε και να δείξω την κυπριακή γλώσσα. Πίστεψα στο τραγούδι».

Ταυτόχρονα, αποκάλυψε τον βασικό της στόχο για τη συμμετοχή στην φετινή διοργάνωση: «Ο πιο μεγάλος στόχος είναι να πάρουμε τη νίκη για πρώτη φορά για την Κύπρο. Θέλω να κάνω τον εαυτό μου, την οικογένεια μου, την ομάδα μου και τη χώρα μου να είναι περήφανοι για εμένα».

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος, διαγωνίζεται απόψε, στον Β’ Ημιτελικό, στην όγδοη θέση και όλα δείχνουν ότι θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό.