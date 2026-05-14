Η ηθοποιός αποκάλυψε το λόγο που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε η συνεργασία της με τον Akyla στη σκηνή της Eurovision.

Ο Akylas το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου ανέβηκε στην σκηνή της Eurovision 2026 προκειμένου να διεκδικήσει τη θέση του στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η Ελλάδα, κατέκτησε πρώτη την πρόκριση και πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα μέχρι τη μεγάλη στιγμή του τελικού.

Τη σκηνική παρουσία της ελληνικής αποστολής υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός και τον 27χρονο καλλιτέχνη τον πλαισιώνουν επί σκηνής χορευτές και η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου.

Παρ’ όλα αυτά, λίγο καιρό νωρίτερα, είχε ακουστεί εντόνως και το όνομα της Έφης Παπαθεοδώρου με τις πληροφορίες να την θέλουν στο πλευρό του Akyla, κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε τελικά.

Η ίδια, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» σε απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τον λόγο που δεν πραγματοποιήθηκε η συνεργασία: «Καλύτερα να ρωτήσετε τα παιδιά για το τι έγινε και όχι εμένα. Δεν ήταν θέμα δικό μας, ήταν θέμα της παραγωγής. Δεν επικοινώνησαν μαζί μου. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, ρωτήστε τον Akyla να σας πει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dii8b2r52f61?integrationId=40599y14juihe6ly}