Η αντίδραση της Ιωάννας Μαλέσκου σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα on air.

Η Ιωάννα Μαλέσκου το πρωί της Πέμπτης 14 Μαΐου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο Γιώργο Λιάγκα.

Η παρουσιάστρια κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή, ωστόσο όταν κλίθηκε να απαντήσει για τις φήμες γύρω από το επαγγελματικό της μέλλον αντέδρασε έντονα.

Ουσιαστικά όταν η κουβέντα στράφηκε στα όσα έχουν ειπωθεί εκτός αέρα για την ίδια και τον συνεργάτη της Λάμπρο Κωνσταντάρα, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να απαντήσει σε τέτοιου είδους ερωτήσεις:

«Αυτό από πού προκύπτει; Εμένα με κάλεσες εδώ για να σου πω για μένα, όχι για το τι λέει ο καθένας. Ο καθένας είναι υπεύθυνος των λόγων και των πράξεών του. Εμένα με έχεις ακούσει ποτέ δημόσια να λέω κάτι; Ο Λάμπρος ας λέει ό,τι θέλει. Εδώ απέναντί σου έχεις την Ιωάννα, όχι τον Λάμπρο».

Και πρόσθεσε: «Ο δικός μου κινητήρας δεν ψυχραίνεται. Δεν με ενοχλεί τίποτα όταν δεν με επηρεάζει… Έγινα πολύ δυνατή... Εγώ δεν άλλαξα ποτέ τη στάση μου ούτε απέναντι στο Λάμπρο, ούτε σε κανέναν. Ξεκίνησα το καλοκαίρι με την προοπτική να συνεχίσει στη σεζόν... Δεν έχω μιλήσει για το αν θα είμαι στο ΟΡΕΝ... Όλα είναι υπό έλεγχο».

Σε άλλο σημείο μάλιστα δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι στο παρελθόν αισθάνθηκε το αίσθημα της αδικίας προς το πρόσωπό της: «Με έχουν αδικήσει πολλές φορές. Έχω έρθει σε φάση που έχω σκεφτεί: γιατί να γίνει έτσι;».