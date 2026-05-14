Η βασίλισσα, η οποία παραιτήθηκε από τον θρόνο της Δανίας το 2024, θα παραμείνει για νοσηλεία το Σαββατοκύριακο.

Περιπέτεια με την υγεία της αντιμετωπίζει η βασίλισσα της Δανίας, Μαργαρίτα Β', η οποία εισήχθη την Πέμπτη (14/05) στο νοσοκομείο λόγω στηθάγχης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ανακτόρων «Η Μεγαλειότητά της αισθάνεται κόπωση, όμως είναι ευδιάθετη». Η βασίλισσα, η οποία παραιτήθηκε από τον θρόνο το 2024 και παρέδωσε τα ηνία στον πρωτότοκο γιο της, τον Φρέντερικ, θα παραμείνει για νοσηλεία το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και να την παρακολουθούν οι γιατροί του Νοσοκομείου Rigshospitalet.

Η βασίλισσα, η οποία παραιτήθηκε από τον θρόνο το 2024 και παρέδωσε τα ηνία στον πρωτότοκο γιο της, τον Φρέντερικ, θα παραμείνει για νοσηλεία το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και να την παρακολουθούν οι γιατροί του νοσοκομείου Rigshospitalet.

Η Μαργαρίτα είναι πολύ δημοφιλής στη Δανία, αφού κατάφερε να εκσυγχρονίσει τον θεσμό της μοναρχίας, όμως τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας. Είχε δηλώσει παλαιότερα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να παραιτηθεί ποτέ, όμως άλλαξε γνώμη αφού υποβλήθηκε σε μια σοβαρή επέμβαση στην πλάτη, το 2023.

Η βασίλισσα, που ανέκαθεν είχε καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, κέρδισε το 2024 το κινηματογραφικό βραβείο της Δανίας για τα κοστούμια που σχεδίασε για μια ταινία. Μαζί με τον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Χένρικ, μετέφρασε, με ψευδώνυμο, το μυθιστόρημα της Σιμόν ντε Μποβουάρ «Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί». Έχει επίσης εικονογραφήσει πολλά βιβλία, όπως τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι είναι η στηθάγχη

Η στηθάγχη είναι πόνος, βάρος ή σφίξιμο στο στήθος, που αποτελεί σύμπτωμα μειωμένης αιμάτωσης (οξυγόνου) της καρδιάς, συνήθως λόγω στεφανιαίας νόσου. Εκδηλώνεται συχνά κατά τη σωματική άσκηση ή συναισθηματική φόρτιση, ανακουφίζεται με την ξεκούραση και αποτελεί προειδοποίηση για κίνδυνο εμφράγματος.

Δεν είναι ασθένεια, αλλά ένα σύμπτωμα που υποδηλώνει πρόβλημα στη καρδιά και αποτελεί την κυριότερη εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου.