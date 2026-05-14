Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα για τη ψυχική υγεία των νέων.

Ως ένα περιστατικό το οποίο αναγκάζει «να δούμε την αλήθεια κατάματα» χαρακτήρισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, την αυτοκτονία της 17χρονης μαθήτριας στην Ηλιούπολη και τον βαρύτατο τραυματισμό της συνομήλικής της.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, μία στις τέσσερις έφηβες 15-19 ετών αντιμετωπίζει ψυχικό πρόβλημα. Η αυτοκτονία παραμένει η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ νέων 15–29 ετών, ενώ ένας στους έξι μαθητές δηλώνει ότι αισθάνεται συχνά μοναξιά.

Όπως αναφέρει ο κ. Δούκας, τα παραπάνω στοχεία δεν είναι αφηρημένα στατιστικά, αλλά αφορά τα ίδια τα παιδιά. Το ζήτημα της παιδικής προστασίας και της ψυχικής τους υγείας αποτελέι κύρια μέριμνα για τον δήμο Αθηναίων.

Ο δήμος αναλμβάνει τα περισσότερα περιστατικά παιδικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, το 2025 δόθηκαν 613 εισαγγελικές εντολές, γεγονός που αποτελέι αριθμό ρεκόρ.

«Μέσα από τα Κέντρα «Αθηνά Υγεία» πραγματοποιήσαμε δράσεις πρόληψης, ενημερώνοντας πάνω από 11.000 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2.000 γονείς. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι τεράστια, παρά την έλλειψη στήριξης», αναφέρει ο Χάρης Δούκας.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος Αθηναίων ρίχνει αιχμές κατά πάντων, τονίζοντας ότι από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού ως μόνιμου προσωπικού στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Μία κραυγή αγωνίας που πρέπει να ακούσουμε.

Οι δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη μας ανάγκασαν να δούμε την αλήθεια κατάματα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μία στις τέσσερις έφηβες 15-19 ετών αντιμετωπίζει ψυχικό πρόβλημα. Η αυτοκτονία παραμένει η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ νέων 15–29 ετών, ενώ ένας στους έξι μαθητές δηλώνει ότι αισθάνεται συχνά μοναξιά.

Δεν πρόκειται για αφηρημένα στατιστικά. Πρόκειται για τα παιδιά της γειτονιάς μας.

Ο Δήμος Αθηναίων καλείται να διαχειριστεί τα περισσότερα περιστατικά παιδικής προστασίας πανελλαδικώς. Το 2025 μάλιστα φθάσαμε τις 613 εισαγγελικές εντολές, αριθμός-ρεκόρ.

Την ίδια στιγμή, μέσα από τα Κέντρα «Αθηνά Υγεία» πραγματοποιήσαμε δράσεις πρόληψης, ενημερώνοντας πάνω από 11.000 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2.000 γονείς.

Η προσπάθεια που κάνουμε είναι τεράστια, παρά την έλλειψη στήριξης.

Υ.Γ. Από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού ως μόνιμου προσωπικού στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων.»

